В одном из сел Мангистау ожидают значительный прирост урожая

В Каракиянском районе рассчитывают значительно увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Сколько урожая планируют собрать фермеры в этом году рассказали в районном акимате, сообщает Lada.kz .

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Аким Каракиянского района Сымбат Торетаев посетил сельскохозяйственный массив Кызылкум, расположенный вблизи села Курык. Он встретился с местными аграриями и ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ, обсудил с вопросы посевной кампании, прогнозы по урожайности и реализацию готовой продукции.

В этом году власти намерены увеличить объемы производства местной сельхозпродукции. Согласно планам, к развитию отрасли будут привлечены 15 крестьянских хозяйств.

Предполагается засеять 90 гектаров открытого грунта, а также использовать 12 тепличных комплексов общей площадью 6 гектаров.

По итогам осенней уборочной кампании рассчитывается собрать порядка 2,5 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции.

Одним из важных шагов для развития сельского хозяйства в Кызылкуме, по данным акимата, стало строительство газопровода среднего давления протяженностью 26,1 километра. После передачи объекта на баланс газоснабжающей организации фермеры смогут использовать природный газ для круглогодичной работы теплиц и снижения производственных затрат.

Во время встречи сельхозпроизводители также подняли вопросы расширения посевных площадей и обеспечения тепличных хозяйств необходимыми материалами для ограждения. По словам Сымбата Торетаева, все предложения будут рассмотрены районным акиматом в рамках действующего законодательства.