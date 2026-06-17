Полковником ушёл - генералом вернулся: в Актау назначили нового главу ДЧС

Спустя шесть лет бывший руководитель ДЧС региона Куанар Базарбаев вновь возглавил ведомство. За это время он сделал карьерный рывок и вернулся в регион уже в звании генерал-майора, сообщает Lada.kz .

Куанар Базарбаев. Фото предоставили в ДЧС региона

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, назначение состоялось в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК.

Куанар Базарбаев хорошо знаком жителям региона.

Он дослужился в ДЧС Мангистауской области до звания полковника в 2020 году, после чего продолжил службу на других ответственных должностях.

Последнее время занимал пост начальника ДЧС в Шымкенте.

В ведомстве отметили, что за годы службы Куанар Базарбаев приобрел значительный опыт в сфере гражданской защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее Мурат Муханов покинул пост начальника ДЧС Мангистауской области.

Жителей Мангистау приглашают на личный прием к руководству ДЧС.