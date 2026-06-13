Жителей Мангистау приглашают на личный прием к руководству ДЧС

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

Как сообщили в ведомстве, открытый диалог с населением позволяет оперативно решать актуальные вопросы и повышает эффективность взаимодействия между государственными органами и жителями региона.

На прием можно обратиться по вопросам пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны, а также по кадровым вопросам, входящим в компетенцию департамента.

Личный прием состоится во вторник, 16 июня. Для участия необходимо предварительно записаться по номеру телефона: +7 (705) 784-82-40.

В ДЧС отмечают, что подобные встречи дают возможность жителям напрямую задать интересующие вопросы руководству ведомства, получить разъяснения и обсудить проблемные ситуации.