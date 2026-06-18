Автодом с иностранцами увяз в грязи в Мангистау

Автодом с путешествующими европейцами увяз в болотистой местности вдали от трассы. На помощь пришлось вызывать спасателей, сообщает Lada.kz .

Фото МЧС РК

Под данным МЧС РК, инцидент произошел в местности Уали Мангистауского района. Автодом с двумя туристами из Нидерландов застрял в болотистой зоне и не смог самостоятельно выбраться из грязевой массы.

На место оперативно прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Они извлекли транспортное средство.

Спасатели сопроводили путешественников до республиканской автодороги, откуда они смогли продолжить путь самостоятельно.

В медицинской помощи гости из Европы не нуждались.