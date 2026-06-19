Сколько стоит отпуск в Мангистау летом 2026 года

От бюджетного отдыха на берегу Каспия до путешествия по каньонам и солончакам Устюрта – Lada.kz подсчитала, во сколько туристам может обойтись недельный отпуск в Мангистауской области.

Фото YERNUR MANAPKHAN. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Летом регион традиционно входит в число самых популярных туристических направлений Казахстана. Одних привлекают теплое море и благоустроенная набережная, других – фантастические пейзажи Бозжыры, Карынжарыка и долины шаров Торыш, а третьих – возможность совместить пляжный отдых с путешествием по одному из самых необычных регионов страны. Однако перед поездкой многих интересует главный вопрос: сколько денег потребуется на отдых в Мангистауской области? Охватить все варианты отдыха практически невозможно, но мы постарались прописать основные моменты.

Фото Rauf Umudov. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Где остановиться

Вариантов размещения в регионе сегодня достаточно практически для любого бюджета.

Самыми доступными остаются хостелы. Койко-место в общей комнате обойдется в среднем от 5 до 10 тысяч тенге в сутки. Такой вариант чаще выбирают самостоятельные путешественники, студенты и туристы, приезжающие ради экскурсий.

Аренда квартиры остается одним из самых популярных вариантов среди гостей Актау. Однокомнатную квартиру недалеко от моря летом можно найти за 10-25 тысяч тенге в сутки. Более современные варианты с хорошим ремонтом и видом на Каспий стоят от 30 до 50 тысяч тенге.

Для семей и компаний подойдут гостевые дома и коттеджи. Стоимость аренды начинается примерно от 40 тысяч тенге и может достигать 200 тысяч тенге в сутки в зависимости от вместимости, расположения и уровня комфорта.

Фото Boldyreva Elena. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Номер в гостинице среднего класса обойдется в 25-60 тысяч тенге за ночь. В отелях на первой береговой линии цены нередко достигают 80-150 тысяч тенге и выше.

Популярностью пользуются и базы отдыха на побережье. В Актау, а также в курортной зоне Кендерли. Стоимость проживания составляет в среднем от 15 до 120 тысяч тенге за номер в сутки.

Сколько стоит питание

Расходы на питание зависят от привычек туриста. Позавтракать в кафе можно за 2-5 тысяч тенге на человека. Полноценный обед обойдется в среднем в 4-8 тысяч тенге, ужин – от 5 до 12 тысяч тенге.

В ресторанах с видом на море чек на двоих обычно составляет от 15 до 30 тысяч тенге без учета алкогольных напитков.

Фото Ernest Kurtveliev. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Особой популярностью у гостей города пользуются блюда из рыбы и морепродуктов. В областном центре распространены кафе, где предлагают отведать рыбу на любой вкус и кошелек. Так, жареный сазан или кефаль обойдутся туристу в 3-5 тысяч тенге за порцию, а вот краснокнижный осетр можно отведать в специализированных заведениях за сумму от 20 тысяч тенге.

При самостоятельном приготовлении пищи расходы будут заметно ниже. Недельная продуктовая корзина для одного человека обойдется примерно в 25-40 тысяч тенге.

Бесплатный отдых тоже возможен

Несмотря на популярность платных развлечений, в Актау остается немало возможностей для отдыха без серьезных затрат.

Можно гулять по набережной, проводить время на Скальной тропе, встречать закаты на берегу моря, посещать смотровые площадки и пляжи города.

Фото Ujvari Sandor Hungary. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Для владельцев машин отдых может оказаться значительно дешевле. Также можно воспользоваться каршерингом и арендовать автомобиль посуточно, средняя стоимость такой услуги – 25 тысяч тенге. Многие природные достопримечательности доступны для самостоятельного посещения.

Фото Ujvari Sandor Hungary. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Морские прогулки и развлечения

Лето в Актау сложно представить без моря.

Часовая прогулка на катере стоит от 2 до 10 тысяч тенге с человека. Аренда катера для компании обойдется в среднем от 50 до 150 тысяч тенге в зависимости от маршрута и продолжительности.

Фото Ahmat_Baysiev. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Любители активного отдыха могут арендовать сапборд за 3-5 тысяч тенге в час или прокатиться на гидроцикле. Стоимость короткого заезда начинается от 15 тысяч тенге.

Фото Ahmat_Baysiev. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

В разгар сезона также работают аттракционы, детские игровые площадки, водные развлечения и прокат спортивного инвентаря.Так, средний чек за посещения аквапарка от 8 до 15 тысяч тенге (без еды).

Сколько стоят экскурсии

Именно экскурсионный туризм сегодня считается главным магнитом Мангистауской области.

Самым востребованным направлением остается урочище Бозжыра. Стоимость однодневного тура составляет от 15 до 45 тысяч тенге на человека.

Двухдневные путешествия с ночевкой в палатках, юртах или гостевых домах обходятся в среднем от 60 до 120 тысяч тенге.

Фото Sarsenbay Syrym. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Также туристы активно посещают долину шаров Торыш, подземную мечеть Бекет-ата, гору Шеркала, впадину Карагие, урочище Коккала, родник Онере и Карынжарык. Стоимость групповых поездок по этим направлениям обычно варьируется от 15 до 40 тысяч тенге на человека.

Во сколько обойдется недельный отпуск

Если говорить о семидневной поездке без учета стоимости дороги до Актау, можно выделить несколько вариантов отдыха.

Бюджетный вариант. Проживание в хостеле, самостоятельное питание, прогулки по набережной, Скальной тропе и пляжам, поездки на личном автомобиле или велосипеде без покупки экскурсий. Такой отдых обойдется примерно в 80-150 тысяч тенге на человека за неделю.

Фото Boldyreva Elena. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Средний вариант. Аренда квартиры, питание в кафе, одна-две экскурсии по региону, морская прогулка и посещение популярных туристических локаций. Стоимость такого отпуска составит примерно 180-350 тысяч тенге на человека.

Комфортный вариант. Проживание в гостинице или на базе отдыха, питание в ресторанах, несколько экскурсий по региону, прогулки по морю и дополнительные развлечения. В этом случае расходы могут составить от 350 до 700 тысяч тенге и выше.

Фото Sarsenbay Syrym. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Главная особенность Мангистауской области заключается в том, что здесь можно совместить сразу несколько видов отдыха. За одну неделю туристы успевают искупаться в Каспийском море, встретить закат на набережной Актау, увидеть знаменитую Бозжыру, посетить подземные мечети и побывать в местах, которые нередко сравнивают с пейзажами Марса.

Фото Ujvari Sandor Hungary. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира»

Именно это сочетание моря, истории, пустынных ландшафтов и необычной природы делает регион одним из самых интересных туристических направлений Казахстана, где каждый может найти вариант отдыха по своему бюджету.