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19.06.2026, 20:37

Жители Мангистау временно не смогут получить удостоверение моряка

Общество 0 633 Сергей Кораблев

Морская администрация портов РК объявила о временном приостановлении выдачи удостоверений личности моряка. В ведомстве назвали причину, сообщает Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

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По официальной информации, с 19 июня временно приостановлено оказание государственной услуги по выдаче удостоверений личности моряка.

Причиной ограничения стала техническая неисправность оборудования, которое используется для изготовления документов.

Ведомство обратилось к морякам, судовладельцам и уполномоченным представителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

В настоящее время специалисты принимают необходимые меры для оперативного устранения неисправности и восстановления работы оборудования.

После завершения ремонтных работ предоставление государственной услуги будет возобновлено. О сроках восстановления выдачи удостоверений личности моряка будет сообщено дополнительно.

В Морской администрации также принесли извинения за возможные неудобства, связанные с временным прекращением оказания услуги.

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