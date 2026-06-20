Что можно брать с собой в самолет: рекомендации жителям Мангистау

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В авиакомпании отметили, что перед вылетом многие пассажиры задаются одними и теми же вопросами: можно ли провозить пауэрбанк, сколько жидкости разрешено взять в салон, как перевезти казы родственникам или взять с собой музыкальный инструмент?

Чтобы путешествие прошло без лишнего стресса и дополнительных расходов в аэропорту, в авиакомпании FlyArystan рассказали о главных правилах перевозки вещей.

Сколько ручной клади можно взять с собой?

В FlyArystan отметили, что работают по бизнес-модели лоукостера, поэтому пассажир оплачивает только те услуги, которые действительно нужны в путешествии.

Каждый пассажир может бесплатно взять на борт одну единицу ручной клади размером не более 56×23×36 см и весом до 7 кг. При этом все вещи должны помещаться в одну сумку или чемодан. Если пассажир планирует взять с собой дополнительные пакеты, сумку для ноутбука или сувениры, важно заранее убедиться, что они помещаются в установленную норму ручной клади. Проверка веса и размеров ручной клади и багажа необходима не только для соблюдения правил авиакомпании, но и для обеспечения безопасности полета и комфортного размещения вещей всех пассажиров на борту самолета, - рассказали в авиакомпании.

В авиакомпании напомнили жителям Мангистауской области никогда не принимать к перевозке посылки, пакеты или другие вещи от незнакомых людей, даже если просят просто передать их родственникам или знакомым.

Следует учитывать, что досмотр пассажиров, ручной клади и багажа осуществляется сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта в соответствии с требованиями законодательства РК. Решение о допуске к перевозке либо изъятии предметов и веществ, запрещенных к провозу, принимается уполномоченными службами аэропорта в рамках действующих процедур авиационной безопасности. Авиакомпания не осуществляет досмотр и не принимает решения об изъятии запрещенных предметов. Важно помнить, что отдельные аэропорты могут вводить дополнительные меры авиационной безопасности. Поэтому перед поездкой рекомендуется ознакомиться с правилами аэропорта вылета, - разъяснили в компании.

Сколько жидкости можно взять с собой?

По данным авиакомпании, одно из самых распространенных ограничений касается жидкостей.

В ручной клади разрешается перевозить жидкости в емкостях объемом не более 100 мл каждая. Общий объем всех жидкостей не должен превышать одного литра на пассажира. При этом имеет значение объем самой упаковки, а не количество жидкости внутри. Например, если бутылочка рассчитана на 200 мл, но заполнена лишь наполовину, ее все равно нельзя будет пронести в салон самолета. Если объем жидкости превышает установленные нормы, ее необходимо сдавать в зарегистрированный багаж. Для багажа подобных ограничений нет. Воду, напитки и другие жидкости можно перевозить при условии надежной герметичной упаковки, которая исключает протекание и повреждение других вещей, - отметили специалисты.

Можно ли брать ноутбук, телефон и пауэрбанк?

Отмечается, что электронные устройства разрешены к перевозке в ручной клади. Однако для литиевых аккумуляторов действуют особые требования.

Пауэрбанки, запасные аккумуляторы и электронные сигареты запрещено сдавать в зарегистрированный багаж. Они должны перевозиться исключительно в салоне самолета. В отдельных случаях ноутбуки, планшеты и другие крупные электронные устройства могут подлежать дополнительному досмотру при прохождении контроля в соответствии с требованиями службы авиационной безопасности аэропорта вылета, - подчеркнули в компании.

Портативные аккумуляторы емкостью до 100 Втч можно перевозить без дополнительного согласования. Устройства емкостью от 100 до 160 Втч допускаются к перевозке только с разрешения авиакомпании, а аккумуляторы свыше 160 Втч к перевозке не принимаются.

Важно помнить, что на одного пассажира допускается перевозка не более двух портативных аккумуляторов. Запасные батареи рекомендуется хранить в оригинальной упаковке производителя либо изолировать контакты, чтобы избежать короткого замыкания. Во время полета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки других устройств, - отметили специалисты.

Перевозка продуктов питания

Жители Мангистау часто везут родственникам за границу национальные продукты – казы, мясо, курт и другие гостинцы.

Мясная, рыбная, молочная и кисломолочная продукция допускается к перевозке только в зарегистрированном багаже. При этом продукты должны быть надежно и герметично упакованы. Для международных рейсов на мясную продукцию может потребоваться ветеринарный сертификат. Что касается курта, он может перевозиться как в багаже, так и в ручной клади при наличии заводской упаковки и соблюдении ограничений по весу и размерам. При этом следует помнить, что правила ввоза продуктов регулируются законодательством страны назначения. Поэтому перед поездкой рекомендуется заранее ознакомиться с таможенными требованиями, - рассказали в авиакомпании.

Как перевезти музыкальный инструмент?

Отмечается, что небольшие музыкальные инструменты можно взять с собой в салон самолета. Если инструмент весит до 7 кг и его размеры не превышают 56×23× 36 см, он может перевозиться в качестве основной ручной клади. Также инструмент можно оформить как дополнительную единицу ручной клади за отдельную плату, сохранив возможность взять с собой основную ручную кладь. В этом случае допускаются инструменты весом до 10 кг и размерами до 110×30×30 см. Для более крупных инструментов предусмотрены специальные услуги перевозки. В некоторых случаях пассажир может оформить отдельное место на борту специально для музыкального инструмента. Главное условие – инструмент должен находиться в защитном футляре и быть надежно упакован.

В авиакомпании также рассказали, как перевозить велосипед или спортивное снаряжение.

FlyArystan предлагает перевозку различных видов спортивного оборудования: велосипедов, лыж, сноубордов, хоккейной экипировки, оборудования для гольфа, серф-досок и других видов инвентаря. Такие предметы оформляются как нестандартный багаж за дополнительную плату. Особое внимание следует уделить упаковке. Например, при перевозке велосипеда необходимо снять педали и спустить шины. Если спортивное оборудование упаковано ненадлежащим образом, авиакомпания вправе отказать в его перевозке, - пояснили специалисты.

По данным специалистов авиакомпании, деньги, документы, ювелирные изделия, ноутбуки, телефоны, фотоаппараты, лекарства и другие ценные вещи рекомендуется перевозить только в ручной клади. Это поможет снизить риски их повреждения или утраты во время перевозки.