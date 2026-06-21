В Актау покупателю вернули 233 тысячи тенге за доставленный не тот товар

Мужчина оформил заказ на очиститель воздуха в известной компании, специализирующейся на продаже брендовой посуды и бытовой техники, однако получил технику совсем другой модели. Спор решили в департаменте по защите прав потребителей, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Житель Актау заплатил 233 тысячи тенге за очиститель воздуха определенной модели, однако при получении заказа выяснилось, что магазин доставил совершенно другое устройство.

Покупатель отказался принимать товар и потребовал вернуть деньги. В ответ продавец заявил: «Сначала я продам этот очиститель воздуха, а затем верну вам деньги». В результате потребитель остался и без товара, и без 233 тысяч тенге.

За защитой своих прав мужчина обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

После вмешательства специалистов покупателю вернули всю уплаченную сумму — 233 тысячи тенге. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное производство, а также наложен штраф в размере 5 МРП.