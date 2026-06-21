В Актау покупателю вернули 233 тысячи тенге за доставленный не тот товар

Мужчина оформил заказ на очиститель воздуха в известной компании, специализирующейся на продаже брендовой посуды и бытовой техники, однако получил технику совсем другой модели. Спор решили в департаменте по защите прав потребителей, передаёт Lada.kz.
Житель Актау заплатил 233 тысячи тенге за очиститель воздуха определенной модели, однако при получении заказа выяснилось, что магазин доставил совершенно другое устройство.
Покупатель отказался принимать товар и потребовал вернуть деньги. В ответ продавец заявил: «Сначала я продам этот очиститель воздуха, а затем верну вам деньги». В результате потребитель остался и без товара, и без 233 тысяч тенге.
За защитой своих прав мужчина обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.
После вмешательства специалистов покупателю вернули всю уплаченную сумму — 233 тысячи тенге. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное производство, а также наложен штраф в размере 5 МРП.
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