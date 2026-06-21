Туристы пока не едут в Актау

радиционного наплыва отдыхающих на побережье Каспия в Актау пока не наблюдается, хотя в первые летние дни пляжи и зоны отдыха обычно заполнены туристами. Туристическая отрасль находится в ожидании: ближайшие недели покажут, оправдаются ли прогнозы по высокому спросу на отдых на Каспии среди отечественных и зарубежных туристов, передаёт Lada.kz со ссылкой на Atameken Business .

Актау. Фото автора

Несколько лет назад Мангистауская область сделала ставку на развитие туризма. Сегодня регион переживает масштабную трансформацию и из нефтяного края постепенно превращается в один из крупнейших туристических центров Западного Казахстана.

Несмотря на позитивную статистику и амбициозные планы, начало нынешнего сезона пока не оправдывает ожиданий бизнеса. Владельцы баз отдыха, кафе и развлекательных объектов отмечают снижение количества гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владелец туристской компании Ерсултан Исламов считает, что сезон впереди и надежда на рост прибыли есть.

«У нас обычно купальный сезон начинался в мае, даже в апреле, в марте. В этом году было реально очень холодно. Аудитория не ожидала что будет так холодно. Только-только начинается. Разочаровываться вообще не о чем», - говорит предприниматель Ерсултан Исламов.

Действительно, основная волна отдыхающих традиционно приходится на июль и август, когда Каспийское море становится по-настоящему теплым. По мнению представителей туристического бизнеса, на снижение числа отдыхающих влияют сразу несколько факторов: рост транспортных расходов и повышенный интерес туристов к зарубежным направлениям. Между тем, жители Актау считают, условия для отдыха созданы, но их не так много.

«Есть куда развиваться. Чтобы в этом непосредственно участвовал акимат. Меньше частных застроек, больше свободного места для отдыхающих местных. Потому что все должны получать удовольствие. Мы все так живем на море», - отмечает житель Актау Дмитрий Ульченко.

Тем временем в регионе продолжается активное развитие туристической инфраструктуры.

До 2029 года планируется реализовать 17 инвестиционных проектов на сумму почти 200 миллиардов тенге. Ожидается создание более 800 новых рабочих мест. Введены в эксплуатацию новые гостиничные объекты, продолжается строительство оздоровительного комплекса с термальными источниками, открыт центр детского отдыха на побережье Каспия. Завершается подготовка к открытию туристического центра на Бозжыре.

Пока пляжи Актау не заполнены так, как ожидал бизнес. Однако впереди пик сезона. В этом году регион рассчитывает принять около 500 тысяч туристов - больше, чем в прошлом году. Оправдаются ли эти ожидания, покажут ближайшие недели.