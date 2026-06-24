В Мангистау с начала года вынесено более двух тысяч защитных предписаний по фактам бытового насилия

В Мангистауской области с начала этого года полицейскими вынесено 2 174 защитных предписания, направленных на предотвращение повторных случаев насилия в семье, а также 70 человек, совершивших бытовое насилие, направлены на прохождение психокоррекции, передает Lada.kz .

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Как сообщили в МВД РК, несмотря на профилактические меры, в регионе продолжают регистрироваться уголовные дела, связанные с домашним насилием. По статье 109-1 УК РК («Побои») с начала года зарегистрировано 24 уголовных правонарушения. Еще два уголовных дела возбуждены по статье 115-1 УК РК («Преследование (сталкинг)»).

По данным правоохранительных органов, с начала 2026 года зарегистрировано 24 факта причинения легкого вреда здоровью, 19 случаев причинения вреда здоровью средней тяжести и четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью.

Специалисты отмечают, что своевременное обращение за помощью и незамедлительное информирование полиции о фактах семейного насилия позволяют предотвратить эскалацию конфликта и защитить пострадавших.