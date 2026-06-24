В Актау демонтировали незаконно построенный лодочный причал

На территории «Скальной тропы» в 4А микрорайоне полностью демонтирован лодочный причал, незаконно возведённый на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Ранее представители городской администрации провели встречу с предпринимателем, осуществившим строительство без соответствующих разрешительных документов. Ему было вынесено строгое предупреждение и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Однако требования предписания исполнены не были, в связи с чем демонтаж объекта был проведен силами акимата. В настоящее время незаконно построенный причал полностью демонтирован.

На территории Актау не допускается самовольное освоение земельных участков, прибрежных зон и общественных пространств, а также проведение строительных работ без соответствующих разрешений. В случае выявления подобных нарушений к виновным лицам будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, - отметил заместитель руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Бегалы Хожахметов.

Напомним, в начале июня местные жители обратили внимание властей на новый объект, появившийся на побережье Актау. Им оказался причал-самострой.