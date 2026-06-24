В Мангистау полиция ищет переработанную пять лет назад нефть

В Актау правоохранительные органы расследуют необычное уголовное дело, связанное с исчезновением порядка 6 тысяч тонн сырой нефти. Ситуация выглядит парадоксально: сырье, которое пытаются разыскать следователи, фактически уже не существует. По имеющимся данным, нефть была переработана и реализована еще пять лет назад. Тем не менее расследование продолжается, превращая эту историю в настоящий юридический детектив, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Kazachkov offside .

Фото: Kozachkov offside

В 2020 году у нефтехранилища «Terminalex» возникли трудности с партнером – ТОО «БатысНефтеТрэйд». В отношении второй компании проводилось расследование, из-за чего ее нефтепродукты, хранящиеся в резервуарах ТОО «Terminalex», были арестованы. В связи с этим, терминал понес значительные убытки, суд их оценил почти в миллиард тенге, а нефть забрали в счет погашения долга.

Еще часть задолженности перед «Terminalex» закрыло ТОО «SK PETROLEUM» – у этой фирмы были обязательства перед «БатысНефтеТрейдом», поэтому стороны подписали мировое соглашение. В итоге нефть, ранее принадлежащая «SK PETROLEUM», перешла во владение ТОО «Terminalex».

Важное замечание – сырье не помещали в резервуары, а перегнали на НПЗ в Жамбылскую область, где переработали и продали. Причем совладелец «SK PETROLEUM» Сергей Титюк контролировал все эти операции и даже получил за это вознаграждение, а стоимость продуктов тогда оценили в 288 миллионов тенге, - пишет канал Kazachkov offside.

Далее Верховный суд начал разворачивать уже вступившие в силу решения. В том числе было признано недействительным соглашение между «SK PETROLEUM» и «Terminalex» – такое решение приняла коллегия под руководством Нурсерика Шарипова по ходатайству представителей «БатысНефтеТрейда».

Таким образом, теперь уже ТОО «Terminalex» оказалось должником «SK PETROLEUM». В судебном решении прямо указано, что необходимо «Истребовать из чужого незаконного владения сырую нефть». И это – так называемая виндикация, когда речь идет о возврате того же самого имущества, а не аналогичного.

Суд решил, что владельцы «SK PETROLEUM» должны получить назад свою нефть, но она уже переработана в продукты, то есть физически найти эту нефть невозможно.

Именно к такому выводу пришел судебный исполнитель. Но представители «SK PETROLEUM» написали заявление о том, что ТОО «Terminalex» не исполняет решение суда. В связи с этим, актауские полицейские не только зарегистрировали досудебное расследование, но и тут же залетели с обыском на территорию нефтебазы, где даже нашли в резервуарах сырую нефть и какие-то другие продукты. После этого они опечатали емкости.

Выяснилось, что «Terminalex» уже не владеет этими резервуарами – все было продано другой компании. Более того, на базе хранится имущество третьих лиц – они никакого отношения к спорам не имеют.

Теперь же полиция требует предоставить документы на сырье и доказать, что это не нефть «SK PETROLEUM». Правда, следственный суд Актау с этим не согласился и признал ряд действий полицейских незаконными, в том числе фактический арест сырья. После этого правоохранители снова приехали на базу и вновь опечатали резервуары.

Еще раз напоминаю – нефть «SK PETROLEUM» на эту базу даже не отгружали! В этой ситуации поражает рвение людей в погонах, как будто они кровно заинтересованы в том, чтобы найти нефть нужного количества. Но возникает глупый вопрос: а разве не другие органы у нас отвечают за взыскание долгов? Я всегда считал, что этим занимаются частные судебные исполнители и коллекторы, - сказано в публикации.

P.S. В конечном итоге основатель компании «БатысНефтеТрейд», ставшей отправной точкой этой истории, а также его родственники были признаны виновными в контрабанде и получили судебные приговоры. Местонахождение уже переработанной в нефтепродукты нефти полиция пытается найти до сих пор.