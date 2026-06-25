Элементы благоустройства парка «Акбота» в Актау будут использованы повторно

Скамейки, урны, опоры освещения, малые архитектурные формы сохранившие эксплуатационные характеристики, будут повторно использованы на других территориях Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Актау

В акимате отметили, что по поручению акима города элементы благоустройства парка будут сохранены и использованы повторно.

Скамейки, урны, опоры освещения, малые архитектурные формы и воркаут-площадки, расположенные на территории парка, будут сохранены и повторно использованы. Специалисты проведут обследование технического состояния объектов. Конструкции и элементы, сохранившие эксплуатационные характеристики и демонтированные в ходе реконструкции, получат повторное применение и продолжат служить на благо жителей, - говорится в сообщении акимата.

Напомним, ранее власти заявляли о масштабной реконструкции парка «Акбота».