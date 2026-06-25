Автомобили на берегу моря: жители Актау возмущены

Жители Актау пожаловались в редакцию на водителей автомобилей, которые ездят по берегу моря в 1 микрорайоне. Горожане считают, что такие действия представляют опасность для пешеходов и отдыхающих. В полиции разъяснили, какое наказание грозит нарушителям, передаёт Lada.kz.
Горожане рассказали, что уже не первый день наблюдают, как автомобили выезжают на берег моря, заезжая через тротуары.
Действия водителей создают угрозу для отдыхающих и наносят ущерб общественному пространству. Машины постоянно ездят по побережью, не давая людям спокойно гулять. Такая ситуация повторяется практически каждый день. Почему водителей не привлекают к ответственности за нарушения? Ведь движение транспорта по береговой линии недопустимо, здесь отдыхают семьи с детьми и пожилые люди, — возмущаются жители Актау.
В департаменте полиции региона рассказали, какая ответственность предусмотрена за езду по побережью.
Водителей, которые передвигаются по берегу моря, могут привлечь к административной ответственности по статье 505 Кодекса РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений», - сообщили в полиции.
За данное нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф: для физических лиц — (86 500 тенге), субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (129 750 теңге), субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (173 000 теңге), субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей или 432 500 теңге.
В полиции напомнили, что соблюдение правил благоустройства является обязательным для всех граждан и юридических лиц, а нарушения влекут предусмотренную законом ответственность.
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