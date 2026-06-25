18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.02
552.23
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.06.2026, 16:41

Автомобили на берегу моря: жители Актау возмущены

Общество 0 1 730 Лиана Рязанцева

Жители Актау пожаловались в редакцию на водителей автомобилей, которые ездят по берегу моря в 1 микрорайоне. Горожане считают, что такие действия представляют опасность для пешеходов и отдыхающих. В полиции разъяснили, какое наказание грозит нарушителям, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Похожие новости

Горожане рассказали, что уже не первый день наблюдают, как автомобили выезжают на берег моря, заезжая через тротуары.

Действия водителей создают угрозу для отдыхающих и наносят ущерб общественному пространству. Машины постоянно ездят по побережью, не давая людям спокойно гулять. Такая ситуация повторяется практически каждый день. Почему водителей не привлекают к ответственности за нарушения? Ведь движение транспорта по береговой линии недопустимо, здесь отдыхают семьи с детьми и пожилые люди, — возмущаются жители Актау.

В департаменте полиции региона рассказали, какая ответственность предусмотрена за езду по побережью.

Водителей, которые передвигаются по берегу моря, могут привлечь к административной ответственности по статье 505 Кодекса РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений», - сообщили в полиции.

За данное нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф: для физических лиц — (86 500 тенге), субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (129 750 теңге), субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (173 000 теңге), субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей или 432 500 теңге.

В полиции напомнили, что соблюдение правил благоустройства является обязательным для всех граждан и юридических лиц, а нарушения влекут предусмотренную законом ответственность.

14
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Мужик
Мужик
Если честно, то это далеко не пляж, часто наблюдаем там туристов, в том числе иностранных, с палатками и прочим. Ни чего плохого в этом нет, главное чтоб не мусорили и не шумели.
25.06.2026, 12:59
Галина63
Галина63
Здесь всегда много машин, особенно в выходные дни и в вечернее время. Они хотят в море прямо из авто прыгать.
25.06.2026, 11:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь