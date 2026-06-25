Автомобили на берегу моря: жители Актау возмущены

Жители Актау пожаловались в редакцию на водителей автомобилей, которые ездят по берегу моря в 1 микрорайоне. Горожане считают, что такие действия представляют опасность для пешеходов и отдыхающих. В полиции разъяснили, какое наказание грозит нарушителям, передаёт Lada.kz .

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Горожане рассказали, что уже не первый день наблюдают, как автомобили выезжают на берег моря, заезжая через тротуары.

Действия водителей создают угрозу для отдыхающих и наносят ущерб общественному пространству. Машины постоянно ездят по побережью, не давая людям спокойно гулять. Такая ситуация повторяется практически каждый день. Почему водителей не привлекают к ответственности за нарушения? Ведь движение транспорта по береговой линии недопустимо, здесь отдыхают семьи с детьми и пожилые люди, — возмущаются жители Актау.

В департаменте полиции региона рассказали, какая ответственность предусмотрена за езду по побережью.

Водителей, которые передвигаются по берегу моря, могут привлечь к административной ответственности по статье 505 Кодекса РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений», - сообщили в полиции.

За данное нарушение предусмотрено предупреждение либо штраф: для физических лиц — (86 500 тенге), субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати (129 750 теңге), субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока (173 000 теңге), субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей или 432 500 теңге.

В полиции напомнили, что соблюдение правил благоустройства является обязательным для всех граждан и юридических лиц, а нарушения влекут предусмотренную законом ответственность.