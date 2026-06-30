Спасатели Мангистау провели урок безопасности для людей с инвалидностью

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провели профилактическое мероприятие, направленное на обучение граждан с ограниченными возможностями правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, передаёт Lada.kz .

Фото: ДЧС региона

По данным спасателей, гражданам с ограниченными возможностям разъяснили порядок действий при возникновении пожара, правила использования эвакуационных путей, применения первичных средств пожаротушения, а также требования безопасной эксплуатации газовых и электрических приборов.

Подобные мероприятия способствуют формированию культуры безопасности, повышению готовности граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также укреплению в обществе ценностей взаимной поддержки и заботы, - отметили спасатели.

Кроме того, спасатели проявили особое внимание к гражданам с инвалидностью, организовав для них поездку на специализированном транспорте к месту отдыха на морском побережье.