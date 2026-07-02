Житель Мангистау отсудил у продавца свыше 20 миллионов за неисправное авто

Машина оказалась неисправной, а на неоднократные обращения в сервисный центр по гарантии, чтобы устранить серьезные дефекты не дали результатов. В итоге апелляционный суд встал на сторону потребителя и обязал продавца вернуть стоимость автомобиля, а также компенсировать понесенные расходы и моральный вред, рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Житель Мангистауской области после приобретения нового автомобиля столкнулся с его серьезными техническими неисправностями. Неоднократно возникали сбои в работе электронных систем, ошибки автоматической коробки передач, некорректная работа мультимедийной системы, самопроизвольное открытие багажника во время движения и другие дефекты.

Для устранения неисправностей потребитель неоднократно обращался в сервисный центр автосалона, так как автомобиль находился на гарантийном обслуживании. Однако, несмотря на проведенную диагностику и ремонтные работы, полностью устранить недостатки не удалось. Поэтому житель направил письменное обращение в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Департамент рассмотрел обращение в рамках Административного процедурно-процессуального Кодекса РК и выслушал обе стороны. В ходе рассмотрения дела потребителю были разъяснены его права и требования законодательства, а продавцу предложено по взаимному соглашению сторон расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные денежные средства.

Но продавец не согласился с предложением, в связи с чем потребитель был вынужден был обратиться в суд.

Первоначально иск был рассмотрен городским судом и оставлен без удовлетворения. Не согласившись с данным решением, житель подал апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд.

Апелляционная инстанция всесторонне исследовала материалы дела и установила, что неисправности автомобиля возникли в период гарантийного срока, неоднократно повторялись и стали существенным недостатком, препятствующим безопасной эксплуатации транспортного средства. Кроме того, суд учел, что продавец своевременно не организовал проведение независимой экспертизы, предусмотренной договором, и не исполнил законные требования потребителя.

По итогам рассмотрения Мангистауский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования потребителя.

Согласно судебному постановлению: