Жителей просят не паниковать: в Актау пройдут пожарно-тактические учения

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщил о проведении учений в одном из крупных офисных зданий Актау, передаёт Lada.kz.
Плановые пожарно-тактические учения пройдут сегодня 3 июля в 11:00.
Учения пройдут в здании ТОО «Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» в 14 микрорайоне.
Пожарные просят жителей Актау сохранять спокойствие и не паниковать.
Появление пожарной техники не связано с реальной угрозой - это плановая тренировка,- отметили в ведомстве.
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