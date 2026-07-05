Авария оставила часть домов в двух микрорайонах Актау без электричества

Жители нескольких домов в 3А и 3Б микрорайонах пожаловались на отключение электроэнергии. Что стало причиной рассказали в ГКП «АУЭС», сообщает Lada.kz .

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С вопросом о причинах отсутствия электроэнергии обратились жители дома №16 в 3А микрорайоне. Аналогичные сообщения поступили и от жителей дома №29 в этом же микрорайоне.

Также об отключении говорят жители 3Б микрорайона.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с аварийной ситуацией на электрических сетях в 3А и 3Б микрорайонах произошло частичное отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты проводят работы по выявлению и устранению повреждения.

В коммунальной службе добавили, что после завершения аварийно-восстановительных работ подача электроэнергии будет возобновлена поэтапно.

Телефон аварийной диспетчерской службы ГКП «АУЭС»: +7 (7292) 57-12-08.