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06.07.2026, 16:26

Гостиницы Мангистау заработали 2,5 миллиарда за первый квартал

Общество 0 3 374 Наталья Вронская

В Мангистауской области продолжается рост туристической отрасли. По данным Бюро национальной статистики, в январе–марте 2026 года гостиницы, отели, базы отдыха, гостевые дома и другие места размещения региона оказали услуг на 2,59 млрд теңге, что на 11,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Lada.kz.

фото Алексея Хапина
фото Алексея Хапина

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В Бюро национальной статистики подвели итоги развития туристической отрасли за первый квартал. И если по итогам первого квартала прошлого года объем оказанных услуг в нашем регионе составлял 2,33 млрд теңге. То за год предприятия отрасли увеличили выручку почти на 261 миллион. 

По стране объем гостиничных услуг за первый квартал достиг 69,4 млрд теңге — почти на 14% больше, чем годом ранее. За этот период гостиницы, отели, хостелы и базы отдыха приняли около 2 млн посетителей.

Мангистау ожидаемо вошел в тройку самых посещаемых курортов по Казахстану.

 По информации Бюро национальной статистики, за первые три месяца текущего года Мангистауская курортная зона приняла 53,3 тысячи отдыхающих, войдя тем самым в число самых посещаемых для отдыха направлений страны. Популярнее оказались только Алматинский горный кластер и Щучинско-Боровская курортная зона.

Рост доходов гостиничного бизнеса совпал с увеличением туристического потока в регион. По итогам первого квартала Мангистауская область сохраняет позиции одного из ведущих туристических направлений Казахстана.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
zloyfil
zloyfil
Если учесть инфляцию, то никакого роста нет. Просто цены за услуги выросли
06.07.2026, 14:53
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