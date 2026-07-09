В Актау на несколько дней перекроют дорогу между 34 и 38 микрорайонами: названы сроки и причины

В Актау с 9 по 11 июля перекроют дорогу между 34 и 38 микрорайонами. В акимате сообщили, что ограничения связаны с проведением работ по строительству водопровода, передаёт Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

Строительно-монтажные работы будут проводиться на участке, отмеченном на карте, с 9 по 11 июля 2026 года. В акимате сообщают, что объехать участок, на котором будет проводиться ремонт можно будет по внутримикрорайонным дорогам.

Городской отдел строительства просит жителей и гостей Актау с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.