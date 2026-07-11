Лучших келін выбирают в Мангистау: 68 невесток борются за победу

В Актау стартовал областной конкурс «Абысын-Ажын – 2026», в котором невестки из разных районов Мангистау соревнуются в знании традиций, семейных ценностей и национальных обычаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

В этом году за звание лучших соревнуются невестки из семей, представляющих Тупкараганский, Мангистауский и Бейнеуский районы, а также Жанаозена. Особенностью нынешнего конкурса стало масштабное участие семей — на сцену вышли около 100 человек, из которых 68 являются келін (невестками), а остальные — их родственники, включая золовок и других членов семьи.

Участницы выполняют творческие задания, демонстрируют знание национальных традиций и семейных обычаев.

Победительницы получат денежные призы: за первое место предусмотрено 700 тысяч тенге, за второе — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч тенге. Еще несколько участниц будут отмечены поощрительными премиями по 100 тысяч тенге.

На открытии конкурса руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали отметил, что главная задача проекта — укрепление института семьи и сохранение традиций.

Как рассказала директор общественного фонда «Риза-Ана» Бибигуль Рамазанова, участницы будут демонстрировать знания казахских традиций, национальных обычаев, семейного уклада, а также свои творческие способности и мастерство.

По словам организаторов, конкурс призван укреплять взаимопонимание между невестками одной семьи, популяризировать образцовые семьи региона и знакомить жителей области с традициями разных районов Мангистау.

Конкурс проводится в рамках грантового проекта управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области. Организаторами выступили общественные фонды «Маңғыстау» и «Риза-Ана», а также общественное объединение «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Команда, занявшая первое место, представит Мангистаускую область на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын», который состоится в сентябре в Актобе.