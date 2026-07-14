Юные моряки из Актау вошли в тройку лучших на международном сборе «Айбын»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Жас теңізшілер» Военно-морских сил Казахстана из Актау стали призерами XII международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын». В общекомандном зачете команда заняла третье место среди 53 сильнейших команд, передает Lada.kz .

Фото предоставил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проходил в Щучинске. В течение нескольких дней участники соревновались в военно-прикладных, интеллектуальных и спортивных дисциплинах.

В данном мероприятии приняли участие 53 команды из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

По итогам сбора команда из Актау «Жас теңізшілер»завоевала:

первое место в конкурсе по робототехнике Smart Sarbaz;

второе места в конкурсах «Айбын дарыны», по разборке и сборке автомата и подтягиванию на перекладине;

третье место в военной эстафете;

четвертое место в перетягивании каната.

А также удостоена приза зрительских симпатий конкурса военно-патриотической песни «Айбын жұлдызы». В общекомандном зачете команда заняла третье место.

Высокие результаты юные моряки показали и в личном зачете.

Ученицы школы-гимназии №22 имени С. Кондыбая из Актау Камила Костромина удостоена почетного звания «Үздік жас сарбаз», Махаббат Амандык заняла первое место по разборке и сборке автомата, Амина Нурлыбаева стала серебряным призером в национальной игре «Бес асық», а Ануар Беккали установил абсолютный рекорд соревнований, выполнив 46 подтягиваний.

По возвращении команду поздравил командир военно-морской базы капитан первого ранга Есенгали Байботаев.