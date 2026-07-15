Серьги за 700 тысяч тенге сломались в день юбилея: чем закончилась история в Мангистау

Местная жительница купила золотые серьги к 70-летнему юбилею свекрови. Дорогой подарок не продержался и двух часов - одна из серег треснула и развалилась на две части. Продавец возвращать деньги отказался, передаёт Lada.kz .

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Жительница Мангистауской области приобрела через социальную сеть Instagram золотые серьги стоимостью 700 000 тенге в качестве подарка к 70-летнему юбилею своей свекрови.

Украшение было куплено примерно за месяц до торжества, чтобы заранее подготовиться к празднику. Однако спустя всего полтора часа после вручения подарка одна из серег сломалась: она треснула посередине и разделилась на две части. Позже выяснилось, что изделие было изготовлено с очень тонким соединительным элементом.

Потребитель обратилась к продавцу с требованием заменить товар либо вернуть уплаченные денежные средства. Продавец отказался удовлетворить требования, сославшись на то, что с момента покупки прошел месяц.

После этого потребитель обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области.

Специалисты провели работу в рамках Закона РК «О защите прав потребителей» и оказали содействие в восстановлении нарушенных прав потребителя.

В результате продавец вернул потребителю полную стоимость товара — 700 000 тенге.

Сотрудники ведомства напоминают: если вы приобрели товар ненадлежащего качества или ваши потребительские права были нарушены иным способом, вы можете обратиться в департамент за защитой своих законных интересов.