Какие преступления совершают подростки в Мангистау

Подразделение ювенальной полиции Управления полиции города Актау подвело итоги деятельности за первые шесть месяцев 2026 года. Работа сотрудников была сосредоточена на предупреждении подростковой преступности, защите прав несовершеннолетних и профилактике безнадзорности, передаёт Lada.kz .

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По информации ювенальной полиции, наиболее распространенными противоправными деяниями, совершаемыми несовершеннолетними, остаются кражи, хулиганские действия, грабежи и участие в групповых конфликтах. Одновременно вызывает обеспокоенность увеличение числа самовольных уходов подростков из дома. Подобные случаи нередко длятся несколько суток, при этом родители не всегда своевременно обращаются за помощью в правоохранительные органы, рассчитывая на самостоятельное возвращение ребенка.

Как отмечают сотрудники полиции, каждый подобный факт рассматривается индивидуально. Если несовершеннолетний неоднократно покидает место проживания без разрешения взрослых, его ставят на профилактический учет как безнадзорного либо беспризорного. Такая мера позволяет усилить контроль за ситуацией и организовать необходимую профилактическую работу.

Исполняющий обязанности начальника подразделения ювенальной полиции Управления полиции города Актау капитан полиции Нуркен Алимханов пояснил, что основания для постановки несовершеннолетних на профилактический учет могут быть различными.

«На учет ставятся подростки, систематически уходящие из дома, уклоняющиеся от получения обязательного среднего образования, а также совершившие административные или уголовные правонарушения. Как правило, срок профилактического учета составляет один год либо продолжается до достижения совершеннолетия. Если за этот период несовершеннолетний не допускает повторных нарушений и демонстрирует положительные изменения в поведении, он снимается с учета. Однако при повторных фактах противоправного поведения или новых самовольных уходах срок может быть продлен. Соответствующее решение оформляется установленным порядком. До полного исправления подросток остается под профилактическим наблюдением. Следует понимать, что наличие профилактического учета может учитываться при подготовке характеристик по месту жительства, которые впоследствии могут понадобиться при поступлении в учебные заведения или трудоустройстве», - отметил Нуркен Алимханов.

Для предупреждения правонарушений сотрудники ювенальной полиции регулярно проводят профилактические рейды в вечернее и ночное время, проверяют места массового пребывания молодежи, проводят беседы с подростками и их родителями, а также организуют профилактические мероприятия совместно с представителями образовательных учреждений и других государственных органов.

Несмотря на проводимую работу, полностью исключить преступления среди несовершеннолетних пока не удается. За первое полугодие 2026 года на территории Актау зарегистрировано восемь преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этот показатель сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. В противоправных деяниях приняли участие девять подростков, все они - юноши.

В структуре зарегистрированной подростковой преступности два факта приходятся на статью 108 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), по одному преступлению зарегистрировано по статьям 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера), 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 188 УК РК (Кража), еще два - по статье 293 УК РК (Хулиганство). Для сравнения, в первом полугодии 2025 года также было зарегистрировано восемь преступлений.

По данным подразделения ювенальной полиции, с начала текущего года на профилактический учет поставлены восемь несовершеннолетних, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 63 человека. Кроме того, под наблюдение взяты 29 неблагополучных семей против 39 годом ранее.

На сегодняшний день на профилактическом учете состоят 11 несовершеннолетних и 40 неблагополучных семей. В соответствии с законодательством о профилактике бытового насилия за шесть месяцев 2026 года вынесено 35 защитных предписаний, что немного превышает показатель прошлого года, когда было оформлено 34 таких документа.

За отчетный период в Комиссию по защите прав несовершеннолетних направлено 47 материалов, тогда как годом ранее - 13. В Центры адаптации несовершеннолетних Мангистауской области помещены 109 подростков. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года таких случаев было 161.

Значительный объем работы связан с выявлением административных правонарушений. За шесть месяцев текущего года сотрудниками полиции зафиксировано 2592 административных правонарушения против 3134 за аналогичный период прошлого года. В частности, составлено 685 протоколов по статье 127 КоАП РК, 57 - по статье 132, четыре - по статье 423, 116 - по статье 435, 42 - по статье 440, 55 - по части первой статьи 442, 997 - по частям второй и третьей статьи 442, а также три материала по статьям 200 и 463 КоАП РК.

По словам Нуркена Алимханова, приведенная статистика свидетельствует о последовательной работе полиции по предупреждению подростковой преступности, выявлению нарушений законодательства и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Вместе с тем сотрудники полиции подчеркивают, что ключевую роль в воспитании ребенка играет семья. Именно доверительные отношения между родителями и детьми позволяют своевременно замечать возникающие проблемы и предотвращать возможные риски.

Современные подростки ежедневно сталкиваются с различными угрозами, среди которых влияние социальных сетей, интернет-мошенничество, буллинг, вовлечение в асоциальные компании и опасные формы досуга. Поэтому взрослым важно не только знать, где находится ребенок, но и постоянно интересоваться его жизнью, кругом общения, увлечениями, эмоциональным состоянием и происходящими изменениями.

Правоохранители напоминают, что открытый диалог внутри семьи остается одним из наиболее эффективных способов профилактики подростковой преступности. Родителям рекомендуется уделять больше внимания организации свободного времени детей, контролировать их интернет-активность, знать, с кем они проводят досуг, и своевременно реагировать на любые тревожные изменения в поведении подростков. Именно совместные усилия семьи, школы и полиции позволяют создать безопасную среду для подрастающего поколения и предупредить большинство возможных правонарушений.