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17.07.2026, 10:53

На одном из перекрестков Актау установили дополнительные секции для левого поворота

Общество 0 4 477 Ольга Максимова

В областном центре для повышения безопасности дорожного движения и более эффективного регулирования транспортных потоков устанавливают дополнительные секции для поворота налево. Новый элемент дорожного движения появился еще на одном из городских перекрестков, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

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На перекрёстке 28, 29, 19 и 30 микрорайонов введены в работу дополнительные секции светофоров для выполнения левого поворота. Продолжительность работы дополнительной секции составляет 15 секунд.

Решение об их установке принято по результатам анализа интенсивности транспортного потока и дорожной обстановки на данном участке. Специалисты пришли к выводу, что выделенная фаза для левого поворота позволит повысить пропускную способность перекрёстка, снизить образование заторов и минимизировать риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ожидается, что нововведение сделает организацию дорожного движения более эффективной, а выполнение левого поворота - более безопасным и комфортным для водителей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Voditel
Voditel
Интересное фото, глядя на регулировщика, куда едет белый Прадо справа?
17.07.2026, 11:16
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