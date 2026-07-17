На одном из перекрестков Актау установили дополнительные секции для левого поворота

В областном центре для повышения безопасности дорожного движения и более эффективного регулирования транспортных потоков устанавливают дополнительные секции для поворота налево. Новый элемент дорожного движения появился еще на одном из городских перекрестков, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

На перекрёстке 28, 29, 19 и 30 микрорайонов введены в работу дополнительные секции светофоров для выполнения левого поворота. Продолжительность работы дополнительной секции составляет 15 секунд.

Решение об их установке принято по результатам анализа интенсивности транспортного потока и дорожной обстановки на данном участке. Специалисты пришли к выводу, что выделенная фаза для левого поворота позволит повысить пропускную способность перекрёстка, снизить образование заторов и минимизировать риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ожидается, что нововведение сделает организацию дорожного движения более эффективной, а выполнение левого поворота - более безопасным и комфортным для водителей.