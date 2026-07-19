«Думали, будет как за границей»: в Актау обсуждают несбывшийся проект парковки

Фото из архива, сгенерированные с помощью ИИ

Поводом для обсуждения стала архивная фотография, сделанная несколько лет назад местными жителями. На строительном ограждении в 9А микрорайоне размещен баннер с надписью: «Скоро здесь будет закрытый бесплатный автопаркинг для всех жителей и гостей города».

Многие жители тогда ожидали появления современной многоуровневой парковки, но на сегодня на этом участке располагается бизнес-центр.

Изначально говорят, что хотят построить для людей, для благоустройства. А в конце все забывается, что изначально задумывалось. Думали, что будет многоуровневая парковка, как в зарубежных странах. В итоге оказалось, что это бизнес-центр, - говорит автор фото.

В Актауском городском акимате сообщили, что вопросы, связанные с данным объектом, следует адресовать непосредственно застройщику – строительной компании K7 GROUP.

В свою очередь в компании пояснили, что информация на баннере относится к 2020 году.