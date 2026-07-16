И это опять по закону? Жители Актау требуют остановить стройку в шести метрах от дома

Жители 12 микрорайона выступили против строительства коммерческого объекта практически вплотную к жилому дому, сообщает Lada.kz.
Жильцы дома №44 в 12 микрорайоне рассказали, что вечером 14 июля за домом начали устанавливать металлические столбы, а уже во второй половине дня 15 июля территория была полностью огорожена профлистом.
Как-то можно это приостановить и разобраться? Никаких слушаний с жителями не проводили. Мы все возмущены. И так места мало, кислорода не хватает, - говорят жители.
В распоряжении Lada.kz оказались документы, согласно которым городской отдел архитектуры и градостроительства согласовал эскизный проект строительства коммерческого объекта.
Согласно документу, согласование было выдано 7 ноября 2025 года. Целевое назначение земельного участка - строительство и эксплуатация коммерческого объекта.
Люди обеспокоены тем, что расстояние от будущего здания до фасада жилого дома составляет около 6 метров.
Жители подготовили коллективное обращение на имя акима. Копии документа направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), прокуратуру города и департамент антикоррупционной службы.
В обращении жители просят проверить законность строительства и выяснить, соблюдены ли все требования законодательства.
По словам авторов обращения, они опасаются:
Также жители заявляют, что не располагают информацией о том, проводились ли общественные обсуждения проекта, выполнялись ли расчеты инсоляции, соблюдены ли строительные и санитарные нормы, а также соответствует ли строительство утвержденному проекту детальной планировки.
Еще один вопрос касается инженерных коммуникаций. По словам жильцов, на территории предполагаемого строительства расположен канализационный колодец, а под участком, предположительно, проходит центральная канализационная сеть. Они просят проверить соблюдение охранных зон инженерных коммуникаций и наличие необходимых согласований.
Еще они выступили против размещения рядом с домом новой детской площадки, поскольку, по их словам, в непосредственной близости уже находятся три современные игровые зоны, полностью обеспечивающие потребности района. По мнению жильцов, строительство еще одной площадки лишь сократит площадь зеленой зоны.
В настоящее время жители продолжают собирать подписи под коллективным обращением.
В свою очередь корреспондент Lada.kz направил официальный запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ не поступил.
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