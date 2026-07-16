И это опять по закону? Жители Актау требуют остановить стройку в шести метрах от дома

Фото предоставили жители дома №44 в 12 микрорайоне

Жильцы дома №44 в 12 микрорайоне рассказали, что вечером 14 июля за домом начали устанавливать металлические столбы, а уже во второй половине дня 15 июля территория была полностью огорожена профлистом.

Как-то можно это приостановить и разобраться? Никаких слушаний с жителями не проводили. Мы все возмущены. И так места мало, кислорода не хватает, - говорят жители.

В распоряжении Lada.kz оказались документы, согласно которым городской отдел архитектуры и градостроительства согласовал эскизный проект строительства коммерческого объекта.

Согласно документу, согласование было выдано 7 ноября 2025 года. Целевое назначение земельного участка - строительство и эксплуатация коммерческого объекта.

Люди обеспокоены тем, что расстояние от будущего здания до фасада жилого дома составляет около 6 метров.

Жители подготовили коллективное обращение на имя акима. Копии документа направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), прокуратуру города и департамент антикоррупционной службы.

В обращении жители просят проверить законность строительства и выяснить, соблюдены ли все требования законодательства.

По словам авторов обращения, они опасаются:

ухудшения естественного освещения квартир и нарушения нормативов инсоляции;

сокращения площади озеленения;

возможного сноса или повреждения деревьев;

ухудшения санитарных и противопожарных условий;

увеличения транспортной нагрузки и дефицита парковочных мест;

затруднения проезда автомобилей экстренных служб.

Также жители заявляют, что не располагают информацией о том, проводились ли общественные обсуждения проекта, выполнялись ли расчеты инсоляции, соблюдены ли строительные и санитарные нормы, а также соответствует ли строительство утвержденному проекту детальной планировки.

Еще один вопрос касается инженерных коммуникаций. По словам жильцов, на территории предполагаемого строительства расположен канализационный колодец, а под участком, предположительно, проходит центральная канализационная сеть. Они просят проверить соблюдение охранных зон инженерных коммуникаций и наличие необходимых согласований.

Еще они выступили против размещения рядом с домом новой детской площадки, поскольку, по их словам, в непосредственной близости уже находятся три современные игровые зоны, полностью обеспечивающие потребности района. По мнению жильцов, строительство еще одной площадки лишь сократит площадь зеленой зоны.

В настоящее время жители продолжают собирать подписи под коллективным обращением.

В свою очередь корреспондент Lada.kz направил официальный запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ не поступил.