18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.71
536.17
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.07.2026, 20:20

И это опять по закону? Жители Актау требуют остановить стройку в шести метрах от дома

Общество 0 3 165 Сергей Кораблев

Жители 12 микрорайона выступили против строительства коммерческого объекта практически вплотную к жилому дому, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили жители дома №44 в 12 микрорайоне
Фото предоставили жители дома №44 в 12 микрорайоне

Похожие новости

Жильцы дома №44 в 12 микрорайоне рассказали, что вечером 14 июля за домом начали устанавливать металлические столбы, а уже во второй половине дня 15 июля территория была полностью огорожена профлистом.

Как-то можно это приостановить и разобраться? Никаких слушаний с жителями не проводили. Мы все возмущены. И так места мало, кислорода не хватает, - говорят жители.

В распоряжении Lada.kz оказались документы, согласно которым городской отдел архитектуры и градостроительства согласовал эскизный проект строительства коммерческого объекта.

Согласно документу, согласование было выдано 7 ноября 2025 года. Целевое назначение земельного участка - строительство и эксплуатация коммерческого объекта.

Люди обеспокоены тем, что расстояние от будущего здания до фасада жилого дома составляет около 6 метров.

Жители подготовили коллективное обращение на имя акима. Копии документа направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), прокуратуру города и департамент антикоррупционной службы.

В обращении жители просят проверить законность строительства и выяснить, соблюдены ли все требования законодательства.

По словам авторов обращения, они опасаются:

  • ухудшения естественного освещения квартир и нарушения нормативов инсоляции;
  • сокращения площади озеленения;
  • возможного сноса или повреждения деревьев;
  • ухудшения санитарных и противопожарных условий;
  • увеличения транспортной нагрузки и дефицита парковочных мест;
  • затруднения проезда автомобилей экстренных служб.

Также жители заявляют, что не располагают информацией о том, проводились ли общественные обсуждения проекта, выполнялись ли расчеты инсоляции, соблюдены ли строительные и санитарные нормы, а также соответствует ли строительство утвержденному проекту детальной планировки.

Еще один вопрос касается инженерных коммуникаций. По словам жильцов, на территории предполагаемого строительства расположен канализационный колодец, а под участком, предположительно, проходит центральная канализационная сеть. Они просят проверить соблюдение охранных зон инженерных коммуникаций и наличие необходимых согласований.

Еще они выступили против размещения рядом с домом новой детской площадки, поскольку, по их словам, в непосредственной близости уже находятся три современные игровые зоны, полностью обеспечивающие потребности района. По мнению жильцов, строительство еще одной площадки лишь сократит площадь зеленой зоны.

В настоящее время жители продолжают собирать подписи под коллективным обращением.

В свою очередь корреспондент Lada.kz направил официальный запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ не поступил.

12
50
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь