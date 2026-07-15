18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.71
536.17
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.07.2026, 11:18

Вакханалия застройки Актау продолжается: новые работы среди жилых домов взбудоражили жителей

Общество 0 4 480 Сергей Кораблев

Жители сразу нескольких жилых домов в 15 микрорайоне обеспокоены возможным строительством гостиничного комплекса. Горожане заметили на земельном участке металлические столбы и потребовали от государственных органов раскрыть информацию о планах на территорию, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 15 микрорайона
Фото жителей 15 микрорайона

Похожие новости

С коллективным обращением выступили жители домов №32, №34, №59 МЖК «Овация», а также дома №74 ЖК «White House Residents».

По имеющейся у горожан информации, на земельном участке с кадастровым номером 13-200-015-244 может рассматриваться реализация проекта по строительству гостиничного комплекса.

Беспокойство жителей усилилось после того, как на территории появились металлические столбы. Горожане предполагают, что конструкции могут быть связаны с началом ограждения земельного участка.

Официальной информации о дальнейшей судьбе территории у жителей нет.

Горожане хотят выяснить, какие решения уже были приняты уполномоченными государственными органами, выдавались ли разрешительные документы, проводились ли предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и соответствует ли возможный проект действующей градостроительной документации.

В связи с этим жители подготовили и направили обращения в прокуратуру Мангистауской области, органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), архитектуры, местные исполнительные органы, управление земельных отношений, а также филиал партии «Әділет».

Жители особо подчеркивают, что не выступают против строительства новых объектов и развития Актау.

Напротив, мы поддерживаем развитие Актау при условии строгого соблюдения требований законодательства РК, принципов открытости, прозрачности и учета общественных интересов, - говорят жители.

Особую обеспокоенность горожан вызывает расположение земельного участка внутри уже сложившейся жилой застройки.

В непосредственной близости, по их словам, находятся многоквартирные дома, пешеходные маршруты, остановка общественного транспорта, торговые объекты и медицинские организации.

Жители считают, что возможное строительство в таком месте необходимо рассматривать с учетом его влияния на условия проживания людей, транспортную ситуацию, безопасность и благоустройство микрорайона.

Район уже испытывает дефицит благоустроенных общественных пространств. Здесь ощущается нехватка озеленения, современных детских игровых площадок, спортивных зон, мест отдыха, благоустроенных пешеходных маршрутов и парковочных мест. Поэтому каждое решение о дальнейшем развитии данной территории должно учитывать реальные потребности людей, которые проживают здесь многие годы, - отмечают авторы коллективного обращения.

Жители призывают городской акимат публично проинформировать население о планируемом использовании земельного участка, разъяснить статус возможного проекта и обеспечить открытость принимаемых решений.

Отдельное обращение жители адресовали органам прокуратуры. Они просят дать правовую оценку законности действий должностных лиц государственных органов при принятии решений, связанных с указанным земельным участком.

Мы убеждены, что открытый диалог между жителями, государственными органами и потенциальным инвестором способен предотвратить возникновение конфликтов и обеспечить принятие законных, взвешенных и социально ответственных решений, - заявили жители.

14
57
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
AeroV
AeroV
15-21 посмотрите. и там стройки и дороги после раскопок
15.07.2026, 08:58
дорожник
дорожник
В тесноте и обиде
15.07.2026, 06:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь