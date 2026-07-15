Вакханалия застройки Актау продолжается: новые работы среди жилых домов взбудоражили жителей

Жители сразу нескольких жилых домов в 15 микрорайоне обеспокоены возможным строительством гостиничного комплекса. Горожане заметили на земельном участке металлические столбы и потребовали от государственных органов раскрыть информацию о планах на территорию, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 15 микрорайона

С коллективным обращением выступили жители домов №32, №34, №59 МЖК «Овация», а также дома №74 ЖК «White House Residents».

По имеющейся у горожан информации, на земельном участке с кадастровым номером 13-200-015-244 может рассматриваться реализация проекта по строительству гостиничного комплекса.

Беспокойство жителей усилилось после того, как на территории появились металлические столбы. Горожане предполагают, что конструкции могут быть связаны с началом ограждения земельного участка.

Официальной информации о дальнейшей судьбе территории у жителей нет.

Горожане хотят выяснить, какие решения уже были приняты уполномоченными государственными органами, выдавались ли разрешительные документы, проводились ли предусмотренные законодательством процедуры общественного обсуждения и соответствует ли возможный проект действующей градостроительной документации.

В связи с этим жители подготовили и направили обращения в прокуратуру Мангистауской области, органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), архитектуры, местные исполнительные органы, управление земельных отношений, а также филиал партии «Әділет».

Жители особо подчеркивают, что не выступают против строительства новых объектов и развития Актау.

Напротив, мы поддерживаем развитие Актау при условии строгого соблюдения требований законодательства РК, принципов открытости, прозрачности и учета общественных интересов, - говорят жители.

Особую обеспокоенность горожан вызывает расположение земельного участка внутри уже сложившейся жилой застройки.

В непосредственной близости, по их словам, находятся многоквартирные дома, пешеходные маршруты, остановка общественного транспорта, торговые объекты и медицинские организации.

Жители считают, что возможное строительство в таком месте необходимо рассматривать с учетом его влияния на условия проживания людей, транспортную ситуацию, безопасность и благоустройство микрорайона.

Район уже испытывает дефицит благоустроенных общественных пространств. Здесь ощущается нехватка озеленения, современных детских игровых площадок, спортивных зон, мест отдыха, благоустроенных пешеходных маршрутов и парковочных мест. Поэтому каждое решение о дальнейшем развитии данной территории должно учитывать реальные потребности людей, которые проживают здесь многие годы, - отмечают авторы коллективного обращения.

Жители призывают городской акимат публично проинформировать население о планируемом использовании земельного участка, разъяснить статус возможного проекта и обеспечить открытость принимаемых решений.

Отдельное обращение жители адресовали органам прокуратуры. Они просят дать правовую оценку законности действий должностных лиц государственных органов при принятии решений, связанных с указанным земельным участком.