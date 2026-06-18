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18.06.2026, 13:12

«Кто остановит это?» В 14-м микрорайоне Актау строят крупный объект на инженерных сетях

Общество 0 3 939 Ольга Максимова

Один из самых загруженных микрорайонов может пополниться еще одной большой стройкой. Жильцы категорически против – новое здание сядет на старые коммуникации в прямом и переносном смысле, передаёт Lada.kz.

Фото жителей 14 мкр. Актау
Фото жителей 14 мкр. Актау

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Огромный забор появился в 14 микрорайоне неделю назад – ограждение, которое начинается за 31 домом, протянулось до «Нейрона». Жители, наученные горьким опытом, сразу поняли, что затевается большая стройка.

14 микрорайон областного центра остается самым лакомым куском для застройщиков, так как расположен у моря. Каждый год здесь происходят скандалы с точечными застройками, люди возмущаются, однако новые здания растут, как грибы после дождя. Негативные последствия жильцы уже давно испытывают на себе – постройки присоединяются к существующим коммуникациям, которые не рассчитаны на такие нагрузки, и в результате микрорайон испытывает перебои с электричеством, в летний период к ним присоединяется и слабый напор водоснабжения.

Новая стройка в этот раз сядет на коммуникации в прямом смысле, говорят жители микрорайона, так как на этом месте проходят магистральные сети.

«В акимате прекрасно знают, что на данном участке проходят инженерные сети, обеспечивающие жизнедеятельность наших домов 14 микрорайона. Это часть сложной инженерной системы, от которой зависит безопасность жителей близлежащих домов. Наши дома останутся без водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, новый строительный объект нанесет дополнительную нагрузку на все наши дома. У нас и так перебои с водой, которая не поднимается выше пятого этажа, периодически отключают электричеств», - говорит Марина Утешева, жительница 14 микрорайона.

Предприимчивые местные жители узнали, что на этом месте затевается строительство гостиничного комплекса.

Однако в акимате не говорят, какой именно объект появится на этом месте, и заявляют, что данный земельный участок был предоставлен землепользователю на праве временного землепользования с целью расширения существующего объекта.

«Со стороны ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актау» землепользователю не была оформлена предпроектная документация, необходимая для разработки проекта строительства данного объекта. В связи с этим по указанному факту акиматом в пределах своей компетенции будет направлено обращение в уполномоченный государственный орган - ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» - для рассмотрения ситуации и принятия соответствующих мер в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сообщили в акимате Актау.

Сухой канцелярский ответ оставляет большое пространство для размышлений. Например, почему территорию с инженерными коммуникациями передали под строительство? Не потому ли владелец участка начал ограждать территорию, не имея разрешительных документов, потому что уверен, что таковые появятся со временем? И кто в акимате дал ему эту уверенность?

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Остановить могут те, кто разрешил, так что кроме "отмазок" ничего нового не услышим. За что боролись, на то и напоролись.
18.06.2026, 13:57
Ingul
Ingul
Остановить могут те, кто разрешил, так что кроме "отмазок" ничего нового не услышим. За что боролись, на то и напоролись.
18.06.2026, 13:56
maksimsh
maksimsh
сколько гостиниц нужно Актау?или больше идей для бизнеса нет, только комплексы фигачить направо и налево
18.06.2026, 12:24
Rakka202
Rakka202
"Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция!" - цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» Но, эту страну спасёт революция, как завещал нам Владимир Ильич Ленин. Надо положить конец этому позору! Либо они нас, либо мы их. Третьего не дано!
18.06.2026, 10:20
askar1905
askar1905
Акимату плевать на вас они ментально в дубаи уже . Собаки лают караван идёт.
18.06.2026, 08:37
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