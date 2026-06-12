Жильцы ЖК «Грин Плаза» в Актау могут остаться без света и воды из-за точечной застройки

Жильцы жилого комплекса «Грин Плаза» в 17 микрорайоне записали видеообращение к Президенту Казахстана. По их словам, возведение нового объекта в непосредственной близости от их жилых домов создаёт серьёзную угрозу для безопасности и нормального функционирования инженерных коммуникаций комплекса, передает Lada.kz .

Фото: krisha.kz

Люди в видеообращении заявляют о критической угрозе жизнеобеспечению своих домов. Рядом с «Грин Плазой» ведется строительство нового ЖК.

Рядом с нашими домами периодически проводятся земельные работы по инженерным сетям. В настоящее время без согласования вскрыты электрические сети, принадлежащие ЖК «Грин Плаза», которые уже около 10 дней находятся в открытом состоянии. В ходе строительных работ также были повреждены канализационные сети нашего жилого комплекса, и они до сих пор остаются незакрытыми. Кроме того, новый проект точечной застройки, предусматривающий демонтаж и перенос действующей трансформаторной подстанции и магистральных линий электроснабжения, по нашему мнению, ставит под угрозу безопасное проживание более 12 000 граждан, включая детей и социально уязвимые категории населения. Ситуация уже перешла в критическую фазу, в результате несогласованных земельных работ экскаватор застройщика повредил магистральную высоковольтную линию. Это привело к аварийному частичному отключению электроэнергии в жилых домах 15 и 17 микрорайонов Актау, - сообщают жители.

Все повреждения, возникшие в результате строительных работ, жильцы ЖК зафиксировали на фото и видео.

Накануне спецтехника застройщика перебила высоковольтный кабель, оставив без света жителей сразу двух микрорайонов.

Неделей ранее была вскрыта и повреждена канализационная линия ЖК «Грин Плаза».

Данные факты подтверждают, что работы ведутся вслепую, без согласованных ордеров на земельные работы от уполномоченных органов и без сверки со схемами балансовой принадлежности ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС». Факты аварии и отсутствие документов зафиксированы на видео жителями и переданы в контролирующие органы. Манипуляция с высоковольтными кабелями и ТП в условиях плотной городской застройки вблизи детских и спортивных площадок создают прямую угрозу жизни и здоровью людей. Вчерашняя авария – это только первый звонок. Нам уже отключают свет из-за стройки, у которой нет паспорта! Мы не позволим разрушать коммунальную систему ради чужого бизнеса. Вопросы изменения схем сетей не могут решаться без независимой технической экспертизы и открытых общественных слушаний, - подчеркивают люди.

Кроме того, жители заявляют, что им не были предоставлены проектная документация, согласования и сведения о наличии разрешительных документов.

На объекте отсутствует паспорт строительного объекта, в связи с чем у нас возникают обоснованные сомнения в наличии утверждённой проектной документации как по строительству нового жилого комплекса, так и по переносу трансформаторной подстанции. Также отсутствуют положительное заключение экспертизы, законные основания для проведения строительно-монтажных и земляных работ, согласования на перенос ТП, а также согласования с собственниками инженерных сетей и технические условия на вмешательство в существующие коммуникации, - заявляют жители.

Ранее объединение собственников имущества (ОСИ) ЖК направляло письма в государственные органы и акимат города.

Сетевая инфраструктура района уже работает на пределе возможностей, регулярно сталкиваясь с авариями. Перенос ключевых узлов энерго- и водоснабжения в угоду коммерческим интересам нового застройщика неизбежно приведет к длительным веерным отключениям. Действующая ТП и внешние инженерные сети спроектированы под конкретную нагрузку комплекса. Любое грубое вмешательство, перенос кабельных линий или врезка новых объектов вызовут дефицит мощностей, грозящим выходом из строя, дорогостоящих систем жизнеобеспечения (включая внутренние резервуары и насосы), подающие воду на верхние этажи высотного комплекса. Это прямое ущемление прав свыше 12 000 человек. Лишение жильцов стабильного доступа к электроэнергии, теплу и воде является грубым нарушением строительных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан, - заявили жители.

Люди требуют немедленного вмешательства со стороны Администрации Президента Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры и акимата области.

Вчера, 11 июня, жильцы встретились с акимом города Абилкаиром Байпаковым. В ходе встречи они озвучили свои опасения относительно законности проводимых работ, наличия необходимой разрешительной документации, а также возможных рисков для объектов жизнеобеспечения жилого комплекса.

По итогам встречи глава областного центра поручил ответственным органам проверить наличие всей необходимой проектной и разрешительной документации, а застройщику – предоставить полный пакет документов и осуществлять работы исключительно в рамках законодательства страны.

Однако по состоянию на сегодняшний день застройщик так и не предоставил никаких документов.