Точечная стройка в 14-м микрорайоне Актау: при выделении земли нашли нарушения

В департаменте по управлению земельными ресурсами Мангистауской области выявили нарушение при предоставлении участка в Актау для расширения кафе, передаёт Lada.kz .

Фото жителей Актау

Как сообщили в департаменте в ответ на запрос жительницы микрорайона Марины Утешевой, участок общей площадью 0,27758 га (кадастровый номер: 13-200-014-780) был выдан гражданину А. постановлением акимата Актау 26 февраля этого года для расширения магазина-кафе на праве временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды сроком на три года).

Внеплановая проверка установила, что этот земельный участок расположен смежно с наделом общей площадью 0,330 га (кадастровый номер: 13-200-014-735), предназначенным для размещения инженерных сетей (воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ).

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, охранная зона для воздушных линий электропередачи напряжением от 1 до 20 кВ должна составлять не менее 10 метров.

Также, согласно закону, минимальное расстояние от строительных конструкций до тепловых сетей при диаметре трубопровода менее 500 мм должно составлять не менее 5 метров.

Однако при предоставлении земельного участка для расширения магазина-кафе вышеуказанные требования по соблюдению охранной зоны не были соблюдены.

«На основании выявленных нарушении департаментом будет подано исковое заявление о возврате земельного участка в государственную собственность», - сказано в сообщении.

Напомним, в середине июня жильцы 14 микрорайона увидели, что в их микрорайоне затевается очередная точечная застройка.