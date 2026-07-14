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14.07.2026, 17:05

Дожили! В Актау ведут комплексное благоустройство 16 микрорайона

Коммунальная жизнь 0 4 657 Ольга Максимова

Спустя почти 10 лет после застройки ведется благоустройство 16 микрорайона. Долгие годы его жители жаловались на коммунальные проблемы и множественные недочеты, связанные с элементарным комфортом, передает Lada.kz.

Фото Актауского городского акимата
Фото Актауского городского акимата

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16-й микрорайон начал активно развиваться в начале 2010-х годов как одна из новых жилых зон города. За несколько лет здесь были построены десятки многоквартирных домов, однако темпы строительства жилья не всегда сопровождались созданием необходимой инфраструктуры.

После ввода новых жилых комплексов многие прилегающие территории так и не были приведены в порядок: отсутствуют полноценные тротуары, внутримикрорайонные дороги остаются без асфальтового покрытия, а после осадков улицы превращаются в грязное бездорожье, летом же жители вынуждены мириться с постоянной пылью.

По словам местных жителей, незавершенное благоустройство серьезно осложняет повседневную жизнь.  

Как заверили в Актауском городском акимате, на сегодняшний день в микрорайоне обновили 4300 метров водопроводных сетей, 3067 метров канализационных и 2570 метров тепловых сетей. Уложено около 4000 метров асфальтобетонного покрытия. Продолжается строительство внутримикрорайонных автодорог и пешеходных тротуаров. В ближайшие дни обещают восстановить поврежденные участки дорог, а также выполнить установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Кроме того, продолжается полная реконструкция канализационного коллектора на участке от торгового центра «Байтерек» в 27 микрорайоне до пересечения с 16, 17, 18А и 19 микрорайонами.

Нужно отметить, что жалобы от жителей 16 микрорайона на отсутствие базовых условий для жизни поступают ежегодно. Так, в 2018 году жильцы ЖК «Женис» жаловались на проблемы с отоплением. В 2021 году люди возмутились отсутствием газа в доме №61. В 2023 году жители поднимали проблему дефицита контейнеров для отходов и горы мусора, а также на состояние дорог. В 2024 году власти обещали, что строительство дорог и инженерных сетей в 16 микрорайоне начнется в третьем квартале. Как показало время, благоустройство на территории ведется по сей день.

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