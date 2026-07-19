«Стоим по два часа»: водители Актау вновь жалуются на дефицит газа

В редакцию Lada.kz продолжают поступать жалобы от автовладельцев на большие очереди, образовавшиеся на АГЗС. В свою очередь, в городском акимате заявляют, что держат ситуацию на постоянном контроле и оценивают её как стабильную.

Кадр видео

Уже второй день подряд - 18 и 19 июля - автовладельцы Актау массово сообщают о дефиците сжиженного газа. В редакцию Lada.kz поступают десятки обращений от водителей, которые жалуются на многочасовые очереди на автогазозаправочных станциях. В социальных сетях пользователи также делятся видеороликами, на которых запечатлены длинные очереди из автомобилей, ожидающих возможности заправиться.

По словам водителей, проблема, которая наблюдается уже не первый месяц, до сих пор остается нерешенной.

Газ по-прежнему в дефиците. В городе и за его пределами огромные очереди. На некоторых АГЗС, где есть топливо, приходится часами ждать своей очереди. Многие заправки вообще закрыты, а на тех, где очередей нет, отпускают газ только по талонам. Сегодня лично простоял в очереди два часа. Почему власти за два месяца лета так и не смогли решить проблему с отсутствием газа? — возмущается житель Актау.

Автовладельцы отмечают, что поиск автогазозаправочной станции, где можно заправиться, нередко занимает несколько часов.

Вчера вечером пришлось объезжать сразу несколько АГЗС, так и не нашли. Сегодня с утра уже в очередях стоят по 25–30 и более автомобилей. Каждый день одна и та же картина. Люди теряют по несколько часов, чтобы заправить машину, а некоторые так и уезжают ни с чем, потому что газ заканчивается. Складывается впечатление, что эта проблема никого не волнует, — рассказал корреспонденту Lada.kz один из водителей.

В городском акимате заявили, что ситуация с очередями остается стабильной.

В Актау ежедневно проводится мониторинг ситуации с реализацией сжиженного нефтяного газа на автогазозаправочных станциях (АГЗС). По данным мониторинга на 12:00 19 июля 2026 года, на территории города обслуживание потребителей осуществляют 32 автогазозаправочные станции. В ходе проверки установлено, что на всех работающих АГЗС розничная цена сжиженного нефтяного газа составляет 72 тенге за литр. На АГЗС, расположенных за пределами города, очереди незначительные. В среднем на работающих станциях ожидают от 3 до 17 автомобилей, а на некоторых АГЗС очередей нет вовсе, - заявили в акимате.

На вопрос корреспондента Lada.kz, почему, несмотря на официальный мониторинг, жители продолжают сообщать о многочасовых очередях на АГЗС, в акимате Актау пояснили, что ситуация с обеспечением автогазом может меняться в течение дня.

Мы ежедневно проводим мониторинг, и ситуация на АГЗС постоянно меняется. На некоторых станциях сотрудники уходят на обеденный перерыв, где-то работает только один оператор, который физически не успевает обслужить большой поток автомобилей. Поэтому очереди могут существенно отличаться даже в течение нескольких часов. Информация, которую мы публикуем, отражает ситуацию именно на момент проведения мониторинга.

В акимате подчеркнули, что продолжают держать ситуацию с обеспечением автогазом на постоянном контроле и призывают жителей ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане нет, а очереди на отдельных автогазозаправочных станциях на западе страны были связаны с логистикой.

Позже в Министерстве энергетики Казахстана отметили, что дефицита сжиженного нефтяного газа в стране, в том числе в Мангистауской области, нет. По данным ведомства, поставки осуществляются своевременно и без задержек.