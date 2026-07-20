Аким Актау проверил ремонт дороги в 36 микрорайоне

В Актау продолжается средний ремонт автомобильной дороги протяженностью 2,5 километра - от автозаправочной станции «Кездесу» в 36 микрорайоне до пересечения с микрорайонами 31А, 31Б, 32А, 32Б и 35. Ход работ проверил аким города Абилкаир Байпаков, передаёт Lada.kz .

Коллаж автора. Фото акимата Актау

По данным пресс-службы городского акимата, на участке дороги от автозаправочной станции «Кездесу» в 36 микрорайоне до пересечения с микрорайонами 31А, 31Б, 32А, 32Б и 35 ведется укладка асфальта.

Ход ремонта дороги проверил аким Актау Абилкаир Байпаков.

Одним из главных запросов жителей города остаётся развитие качественной дорожной инфраструктуры. Поэтому подрядные организации должны эффективно и по назначению использовать выделенные бюджетные средства, а также выполнять все строительно-монтажные работы в соответствии с установленными требованиями и стандартами качества. От своевременной и качественной реализации каждого проекта напрямую зависит комфорт жителей, — отметил аким города Абилкаир Байпаков.

Отмечается, что в рамках проекта будет полностью обновлено дорожное покрытие.

Просим жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ. Также рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения с учётом временных изменений в организации дорожного движения, — сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Жұлдызбай Көңілімқосов.

Кроме того, в акимате сообщили, что в Актау продолжаются работы по содержанию дорожной инфраструктуры.