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20.07.2026, 14:06

Аким Актау проверил ремонт дороги в 36 микрорайоне

Общество 0 3 492 Лиана Рязанцева

В Актау продолжается средний ремонт автомобильной дороги протяженностью 2,5 километра - от автозаправочной станции «Кездесу» в 36 микрорайоне до пересечения с микрорайонами 31А, 31Б, 32А, 32Б и 35. Ход работ проверил аким города Абилкаир Байпаков, передаёт Lada.kz.

Коллаж автора. Фото акимата Актау
Коллаж автора. Фото акимата Актау

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По данным пресс-службы городского акимата, на участке дороги от автозаправочной станции «Кездесу» в 36 микрорайоне до пересечения с микрорайонами 31А, 31Б, 32А, 32Б и 35 ведется укладка асфальта.

Ход ремонта дороги проверил аким Актау Абилкаир Байпаков. 

Одним из главных запросов жителей города остаётся развитие качественной дорожной инфраструктуры. Поэтому подрядные организации должны эффективно и по назначению использовать выделенные бюджетные средства, а также выполнять все строительно-монтажные работы в соответствии с установленными требованиями и стандартами качества. От своевременной и качественной реализации каждого проекта напрямую зависит комфорт жителей, — отметил аким города Абилкаир Байпаков.

Отмечается, что в рамках проекта будет полностью обновлено дорожное покрытие.

Просим жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ. Также рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения с учётом временных изменений в организации дорожного движения, — сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Жұлдызбай Көңілімқосов.

Кроме того, в акимате сообщили, что в Актау продолжаются работы по содержанию дорожной инфраструктуры.

В настоящее время на территории города на постоянной основе проводятся работы по обновлению и установке дорожных знаков, нанесению и восстановлению дорожной разметки, механизированной уборке автомобильных дорог, мойке остановок общественного транспорта, а также удалению сорной растительности вдоль проезжей части. Кроме того, осуществляется мойка и очистка от пыли светофорных опор и секций, при необходимости выполняется их покраска и восстановление изношенных элементов. Одновременно специалисты проводят проверку технического состояния светофорных объектов и оперативно устраняют выявленные неисправности. Все перечисленные работы выполняются подрядной организацией на ежедневной основе в соответствии с утверждённым графиком, - заключили в акимате.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Печально видеть что по идее не так давно построенные дороги уже требуют ремонта, видеть как при планировании новых районов не предусматривают надземные или подземные переходы и т.д. Журналисты являясь как принято считать "четвертой властью", почему то не дают полной информации затрагивая тему, к примеру, во сколько обходится бюджету ремонт данной дороги и каков гарантийный срок ее службы? А ведь это весьма важно знать и регистрировать чтобы повышать эффективность и отвественность чиновников и подрядчиков, а также общественный контроль.
21.07.2026, 11:04
AeroV
AeroV
как Акима направить в 15 мкр? где он обещал, что сделают дороги
20.07.2026, 11:30
AeroV
AeroV
как Акима направить в 15 мкр? где он обещал, что сделают дороги
20.07.2026, 11:30
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