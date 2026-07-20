«Могут сорваться в любой момент»: жительница Актау обеспокоена подростками на крыше многоэтажки

Жительница Актау обратилась в редакцию Lada.kz с просьбой обратить внимание на опасную ситуацию. По ее словам, на крыше многоэтажного дома №46 в 13 микрорайоне регулярно собираются подростки. В департаменте полиции Мангистауской области напомнили, что в подобных случаях необходимо сразу сообщать в экстренные службы или участковому инспектору.

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Как рассказала женщина, она неоднократно замечала, как дети сидят на крыше, бегают и играют, рискуя собственной жизнью.

Я живу в доме напротив и часто вижу, как подростки находятся на крыше. Очень переживаю, что кто-то из них может поскользнуться и упасть. Судя по всему, в доме есть свободный доступ на крышу, — рассказала она.

По словам жительницы, она пыталась сообщить о происходящем в экстренные службы, однако дозвониться по номерам 112 и 102 ей не удалось.

Жительница призывает родителей обратить внимание на местонахождение своих детей и провести с ними беседы о правилах безопасности.

Прошу родителей следить за своими детьми, а руководство КСК — проверить, почему открыт доступ на крышу, и принять меры, чтобы его закрыть. Это вопрос безопасности, — обратилась она.

Редакция Lada.kz просит компетентные службы обратить внимание на ситуацию и проверить, ограничен ли доступ на крышу дома.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области пояснили, что в подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.