В минтуризма посоветовали ТОП-10 локаций для летнего отдыха в Мангистау

Министерство туризма и спорта представил ТОП-10 направлений Мангистауской области, которые стоит посетить этим летом. В подборку вошли самые живописные и популярные места региона, интересные как отечественным, так и иностранным туристам, передает Lada.kz .

фото из архива

Урочище Бозжыра

Один из самых узнаваемых природных объектов Мангистау с белоснежными меловыми скалами и уникальными геологическими формами. Ландшафт урочища сформировался в результате природных процессов на протяжении миллионов лет.

Летние активности: пешие прогулки, фототуры, джип-туры, наблюдение за природными ландшафтами.

Что посмотреть: знаменитые скальные останцы Бозжыры, меловые обрывы, панорамные площадки и бескрайние просторы плато Устюрт.

Локация: Мангистауский район, около 300 км от Актау.

Торыш – Долина шаров

Фото с сайта mirtayn.ru

Уникальный природный объект, известный необычными каменными образованиями округлой формы. Долина считается одним из самых загадочных геологических памятников Мангистау.

Летние активности: экологический туризм, пешие маршруты, фототуры, геологические экскурсии.Что посмотреть: Каменные шары различных размеров, живописные степные пейзажи и необычные природные формы.

Локация: Тупкараганский район, около 90 км от Актау.

Горы Айракты–Шоманай

Живописный горный массив с причудливыми формами рельефа, который часто называют «Долиной замков». Скалы и каньоны создают уникальные пейзажи, напоминающие фантастические ландшафты.

Летние активности: пешие прогулки, фототуры, автопутешествия, исследование природных достопримечательностей.

Что посмотреть: причудливые скальные образования, горные хребты, каньоны и панорамные виды пустынной местности.

Локация: Мангистауский район, около 200 км от Актау.

Впадина Карынжарык

Один из самых необычных природных объектов Мангистау, известный своими масштабными ландшафтами, солончаковыми равнинами и живописными останцовыми горами. Впадина расположена значительно ниже уровня моря и поражает своей первозданной красотой и уникальным рельефом.

Летние активности: джип-туры, пешие маршруты, фототуры, кемпинг, наблюдение за восходами и закатами.

Что посмотреть: панорамные виды впадины, белоснежные солончаки, величественные останцевые горы, уникальные геологические ландшафты и бескрайние просторы Мангистау.

Локация: Каракиянский район, примерно в 350 км от Актау.

Тамшалы

Живописное урочище с природными источниками, где вода стекает каплями с каменных уступов. Уникальный природный уголок среди степных ландшафтов Мангистау.

Летние активности: отдых на природе, пешие прогулки, фототуры, пикники.

Что посмотреть: природные родники, зеленый оазис среди степи, скалистые ущелья и живописные виды.

Локация: Тупкараганский район, около 35 км от Актау.

Пляжи Каспийского моря (Актау)

Популярное направление для летнего отдыха на побережье Каспийского моря. Актау сочетает современные зоны отдыха, пляжи и возможности для морского досуга.

Летние активности: купание, пляжный отдых, водные развлечения, прогулки на катерах, отдых у моря.

Что посмотреть: Каспийское море, благоустроенные пляжи, морские пейзажи и красивые закаты.

Локация: Актау и прибрежные территории.

Подземная мечеть Бекет-ата

Фото из архива Lada.kz

Один из главных духовно-исторических объектов Мангистау, связанный с именем Бекет-ата – выдающегося религиозного деятеля XVIII века. Подземная мечеть отличается уникальной архитектурой и особой атмосферой.

Летние активности: познавательный туризм, паломнические поездки, исторические экскурсии.

Что посмотреть: подземные помещения мечети, святые места, природные ландшафты плато Устюрт.

Локация: урочище Огланды, Мангистауский район, около 280 км от Актау.

Гора Бокты

Один из самых известных природных памятников Мангистау. Гора Бокты выделяется своей правильной конусообразной формой и издалека напоминает огромную юрту или пирамиду. Сформировавшаяся миллионы лет назад, она считается одним из самых живописных геологических объектов региона.

Летние активности: пешие прогулки, фототуры, джип-туры, кемпинг и наблюдение за природными ландшафтами.

Что посмотреть: уникальную гору конусообразной формы, разноцветные скальные породы, панорамные виды на степные и пустынные ландшафты, а также неповторимую природу и геологические памятники Мангистау.

Локация: Каракиянский район, Мангистауская область, примерно в 280-300 км от Актау.

Сор Тузбаир

Одно из самых живописных природных мест Мангистау. Белоснежные меловые скалы, бескрайний солончак и уникальный ландшафт делают это место одним из самых впечатляющих природных памятников Казахстана. Тузбаир сформировался на месте древнего моря и известен своими удивительными геологическими образованиями.

Летние активности: джип-туры, экологический туризм, пешие прогулки, фототуры, наблюдение за восходами и закатами, кемпинг.

Что посмотреть: белые меловые скалы, бескрайние солончаки, уникальные геологические слои, панорамные виды и неповторимые природные ландшафты Мангистау.

Локация: Каракиянский район, примерно в 250-300 км от Актау.

Кызылкуп (ущелье «Тирамису»)

Фото: GEO

Один из самых необычных природных объектов Мангистау. Благодаря чередованию красных, белых и желтоватых слоёв горных пород это место получило неофициальное название «Тирамису». Уникальные геологические образования, формировавшиеся миллионы лет, делают Кызылкуп одним из самых живописных памятников природы региона.

Летние активности: экологический туризм, пешие прогулки, фототуры, джип-туры, геологические экскурсии и наблюдение за природными ландшафтами.

Что посмотреть: разноцветные слоистые скалы, живописные ущелья, панорамные виды степи, уникальные природные фотозоны и неповторимые геологические ландшафты Мангистау.

Локация: Каракиянский район, примерно в 300 км от Актау.