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23.07.2026, 12:24

Премьер-министр проинспектировал в Мангистау проекты на триллион теңге: верфь, авиахаб и новый терминал в Курыке

Общество 0 2 983 Аяулым Бейсенова

В Мангистаускую область с двухдневной рабочей поездкой прибыл Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. Глава Правительства ознакомился с реализацией крупных инфраструктурных проектов. В регионе планируют построить современную судостроительную верфь, мультимодальный авиационно-логистический хаб в аэропорту Актау и новый терминал в порту Курык. Ожидается, что проекты создадут тысячи рабочих мест и должны усилить роль региона в Транскаспийском международном транспортном маршруте, передаёт Lada.kz

Фото пресс-службы Олжаса Бектенова
Фото пресс-службы Олжаса Бектенова

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В международном аэропорту Актау Премьер-министру доложили о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). За три года контейнерный транзит через казахстанские порты вырос в 3,8 раза, до 42 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения объема в международных контейнерных перевозках, равная одному стандартному 20-футовому ISO-контейнеру), при этом их совокупная пропускная способность доведена до порядка 200 тысяч ДФЭ в год.

Главе Правительства также доложили, что одним из крупнейших проектов в регионе станет строительство современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря. Объем инвестиций в проект составит не менее 125 млрд теңге.

По словам председателя совета директоров YDA Group Хусейна Арслана, предприятие будет выполнять полный цикл работ — от проектирования и строительства гражданских и специализированных судов до их капитального ремонта и технического обслуживания. Также здесь планируется выпуск безэкипажных надводных аппаратов.

Мощность верфи составит до восьми новых и 24 ремонтируемых судов ежегодно. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 1,5 тысячи постоянных рабочих мест. Проект предусматривает трансфер технологий, внедрение международных стандартов, создание учебного центра для подготовки казахстанских специалистов и привлечение отечественных предприятий малого и среднего бизнеса к производственной кооперации.

Кроме того, премьер-министру представили проект создания мультимодального логистического и авиационного хаба на базе аэропорта Актау. Комплекс объединит техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, грузовую авиацию, логистику и подготовку кадров с интеграцией воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Ежегодно здесь планируется выполнять более 200 операций по техническому обслуживанию самолетов и до 60 покрасочных работ. Реализация проекта позволит создать около 3,5 тысячи постоянных рабочих мест.

Еще одним масштабным проектом станет строительство первой очереди многофункционального терминала в порту Курык. Он реализуется в рамках договоренностей, достигнутых во время июльского визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

Председатель совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян сообщил, что компания намерена инвестировать в строительство 470 млрд теңге. Проект предусматривает создание автоматизированного контейнерного терминала, строительство железнодорожной линии с подключением к национальной сети, а также поставку контейнеровозов и паромов.

Пропускная способность первой очереди терминала составит до 15 млн тонн грузов в год. Строительство запланировано на 2026–2028 годы. Второй этап проекта намерены реализать в 2029–2031 годах, а ввод всего комплекса в эксплуатацию намечен на 2032 год. После завершения строительства мощность терминала достигнет около 25 млн тонн грузов ежегодно. Проект также предусматривает создание до 800 рабочих мест, подготовку казахстанских специалистов и поэтапную локализацию операционной деятельности.

Олжас Бектенов отметил, что реализация этих проектов позволит расширить транспортную инфраструктуру Среднего коридора, повысить устойчивость международных перевозок и укрепить позиции Мангистауской области и Актау как одного из главных транспортно-логистических центров страны.

Премьер-министр поручил центральным государственным органам и акимату Мангистауской области обеспечить своевременную реализацию проектов, уделив особое внимание соблюдению сроков строительства, привлечению инвестиций, локализации производства и созданию новых рабочих мест.

«Главой государства поставлена задача превратить Казахстан в ключевой транспортный узел Евразии. Мангистауская область должна стать одним из опорных регионов нового этапа развития Казахстана. Проводимые Главой государства масштабные реформы предусматривают глубокое обновление экономики и инфраструктуры. Рассмотренные сегодня проекты формируют основу – новые промышленные мощности, продуманную транспортно-логистическую систему. Правительство обеспечит необходимую поддержку. Каждый проект должен быть реализован качественно, с соблюдением сроков и конкретным результатом для населения», — отметил руководитель Правительства.

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