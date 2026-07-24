«Просто закатали сверху»: жители пригорода Актау раскритиковали ремонт дороги

Житель села Атамекен раскритиковал качество недавно завершенного ремонта дороги возле общеобразовательной школы №12. Асфальт уложен прямо на просевшее основание, из-за чего покрытие сразу стало волнообразным, сообщает Lada.kz .

Фото жителей села Атамекен

По словам мужчины, он ежедневно проезжает по этому участку и наблюдал за ходом ремонта. Результат оказался неудовлетворительным.

Как отмечает автор обращения, дорожное покрытие практически сразу стало неровным.

Посмотрите сами - асфальт уложили сверху, а основание как было просевшим, так и осталось. Машины проезжают, и уже видно, что дорога пошла волнами. Никакого выравнивания не сделали, - говорит местный житель.

Он также рассказал, что еще 26 мая направил официальное обращение в Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ответ заявитель получил 17 июля.

В районном отделе ЖКХ сообщили, что на данном участке ранее уже проводился ямочный ремонт. Впоследствии дорожное покрытие было повреждено из-за подъема уровня грунтовых вод, что привело к просадке основания.

- На данном участке дороги ранее проводился ремонт выбоин. Однако недавно из-за повышения уровня грунтовых вод часть дорожного покрытия намокла, что привело к повреждениям (потребовалась уборка снега лопатой). В связи с этим в настоящее время принимаются соответствующие меры для устранения указанных дефектов. Подрядчик, выполнивший ремонтные работы, заявляет, что за свой счет полностью восстановит поврежденный участок в соответствии со своими обязательствами и гарантийным сроком, - сообщили в официальном ответе жителю местные власти в июне этого года.

Местный житель считает, что повторный ремонт был выполнен с нарушением технологии.

По его мнению, вместо устранения причины просадки рабочие лишь уложили новый слой асфальта поверх деформированного основания, поэтому уже сейчас покрытие вновь потеряло ровность.

Корреспондент Lada.kz направила запрос в Мунайлинский районный отдел ЖКХ с просьбой разъяснить: какой подрядчик выполнял последние работы, почему после завершения ремонта на дороге уже наблюдаются неровности и когда участок будет приведен в нормативное состояние.