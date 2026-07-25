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25.07.2026, 10:35

Полиция призвала жителей Мангистау сдать незаконное оружие

Общество 0 1 701 Сергей Кораблев

Полицейские призывают жителей добровольно сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, напоминая, что в таком случае граждане освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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По данным департамента полиции региона, до 31 июля по области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», направленное на пресечение незаконного оборота оружия и обеспечение общественной безопасности.

В рамках акции сотрудники полиции проверяют владельцев зарегистрированного оружия, контролируют соблюдение правил его хранения, а также проводят рейды в торговых объектах, общежитиях и местах массового пребывания людей.

Полицейские обращаются к жителям региона с призывом добровольно сдать незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

Правоохранители также гарантируют конфиденциальность гражданам, сообщившим информацию о незаконном хранении оружия.

Сообщить о незаконном хранении оружия можно по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

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