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25.07.2026, 20:47

Трудовой отряд «Жасыл ел» оказался в центре спора из-за озеленения в Актау

Общество 0 1 726 Сергей Кораблев

На действия участников трудового отряда «Жасыл ел» пожаловались жители 14 миркорайона. Люди заявили, что юные озеленители уничтожили молодые насаждения вместе с сорной растительностью, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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По словам жильцов дома №3, тамариксы, которые ранее были высажены во дворе, хорошо прижились и уже заметно подросли. Однако во время уборки территории некоторые растения оказались вырваны вместе с сухой травой.

Очевидцы заметили происходящее и попытались остановить работников. Кроме того, жители позвонили в службу 109, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение растений. По их словам, после этого работы были прекращены, а вырванные вместе с сорняками томариксы так и остались лежать в кучах вдоль территории.

Ладно еще совсем маленькие саженцы, которые сложно отличить от бурьяна. Но здесь уже выросли достаточно высокие деревца, - рассказал один из жителей.

По мнению горожан, исполнителям поручили убрать сухую растительность, но они начали вырывать все подряд.

С ними должен быть грамотный наставник, который объяснит, что можно убирать, а что нельзя. Нужна четкая инструкция, а не работа наугад, - считают жители.

Кроме томариксов, по словам жителей, пострадали и саженцы дерезы. Они отмечают, что растения уже успели вырасти, однако теперь многие из них оказались повреждены или вырваны. А во время покраски бордюра один из кустов оказался буквально окрашен вместе с бордюром, а другой – испачкан краской.

Как выяснили жители, работы выполняли подростки из трудового отряда «Жасыл ел».

Также горожане пожаловались, что после уборки сухую траву и вырванные растения сложили в кучи возле тротуара.

Жители просят ответственные службы разобраться в ситуации и провести дополнительный инструктаж для исполнителей, чтобы при благоустройстве не уничтожались зеленые насаждения, высаженные в рамках озеленения дворов.

Как сообщили в городской администрации, работы на территории возле дома №3 выполняли участники четвертой группы трудового отряда «Жасыл ел».

Все мероприятия проводились по инструкциям специалистов ТОО «Green City Aktau».

В частности, рабочим было поручено удалить дикорастущие сорняки, а также корневую поросль, образовавшуюся у основания ив.

Чиновники пояснили, что такие работы необходимы для очистки приствольной территории, обеспечения удобного полива и нормального развития основных деревьев.

В администрации отметили, что корневая поросль ивы не улучшает озеленение города и может негативно влиять на рост дерева, поэтому ее удаление является частью благоустройства.

В связи с этим в акимате заявили, что информация жителей о якобы вырванных молодых саженцах не соответствует фактически выполненным работам.

По данным городской администрации, участники «Жасыл ел» не удаляли молодые деревья, а очищали территорию от сорной растительности и корневой поросли в соответствии с рекомендациями специалистов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
в прошлом и позапрошлом году в 9 и 14 мкр также всё вычищалось под чистую. Акимат сказал, что всё нормально, без перегибов. Лично указывал "специалистам" на косяки
25.07.2026, 18:22
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