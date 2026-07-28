В Жанаозене ищут ребёнка

Девятилетний мальчик вышел из автобуса и пропал в Жанаозене. Семья просит жителей оказать помощь в поиске, передаёт Lada.kz .

Пропавший мальчик. Фото предоставлено родственниками

Как сообщил отец девятилетнего Мансура, последнее появление мальчика зафиксировано у физкультурно-оздоровительного комплекса им. Утесинова сегодня, 28 июля, в 11:00 часов, когда он вышел на остановке из автобуса.

Ребенок был одет в серую футболку и черные шорты. При себе имел черную дорожную сумку.

«Сейчас мы совместно с полицией его ищем. Просим горожан, которые располагают какой-то информацией о его местонахождении, сообщить об этом», - обратился отец ребенка

Контактный телефон отца: 8771 815 4026.