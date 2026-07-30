Участок Скальной тропы в Актау остается временно закрытым – акимат

Территория Скальной тропы, расположенная у отеля Caspian Riviera, остается закрытой на неопределенный срок. Такие данные Lada.kz предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Архивное фото очевидцев

Еще 29 июля корреспондент издания уточнил у пресс-службы городского акимата, будет ли участок открыт 30 июля. В администрации предварительно дали положительный ответ. Однако сегодня стало известно, что положение дел изменилось.

На территории Скальной тропы, расположенной в районе Caspian Riviera Grand Palace в 4А микрорайоне, продолжаются ремонтные работы. В связи с этим часть маршрута остается временно закрытой для посещения. После полного завершения ремонтных работ территория будет вновь открыта для жителей и гостей города. О дате открытия будет сообщено дополнительно на официальных информационных площадках акимата Актау. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать требования безопасности, - сказано в официальном сообщении.

Нужно отметить, что указанный участок маршрута остается наиболее удобным для того, чтобы попасть к уже полюбившемуся населению песчаному пляжу, образовавшемуся в результате обмеления Каспия.

Горожане с нетерпением ждали его открытия, чтобы попасть на море. Сложившаяся ситуация уже начинает вызывать вопросы у людей.

Когда откроют проход к Скальной тропе со стороны спуска от Caspian Riviera? Все огородили от людей, полиция не пропускает, зачем обманывают народ, что ремонт идет? Там шатры установили, машины алматинские с оборудованием, понятно же, что сьемки фильма ведутся. Держат народ за дураков, разворачивают в такую жару и идите куда хотите с детьми купайтесь, - высказалась одна из жительниц.

Напомним, ранее в акимате сообщали о закрытии упомянутого участка с 26 по 29 июля. Причиной, по данным властей, стал ремонт. Позже сами жители областного центра заметили на месте съемочную технику.