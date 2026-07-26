В Актау на несколько дней закроют часть Скальной тропы: чиновники назвали причину

В Актауском городском акимате рассказали, какой из участков Скальной тропы будет временно закрыт для посещения, передает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

С 26 по 29 июля временно закроют участок Скальной тропы, расположенный на территории гостиницы Caspian Riviera Grand Palace в 4А микрорайоне.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ и вводится исключительно в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города.

После завершения ремонта доступ к указанному участку будет полностью восстановлен.

В городской администрации попросили жителей и туристов с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования предупреждающих знаков и ограждений, а также следовать мерам безопасности.