Что строят в пещере на Скальной тропе? Жители Актау забили тревогу

Местные жители начали обсуждать работы, которые ведутся в пещере на Скальной тропе. Они предположили, что объект могут готовить под коммерческое использование. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

На входе в пещеру установлены строительные конструкции и ограждения, а доступ на территорию ограничен. Люди предполагают, что в пещере ведётся очередная застройка под коммерческое использование.

В городской администрации сообщили, что никакого строительства коммерческого объекта в пещере не ведётся.

На сегодня в пещере проводятся изыскательно-ремонтные работы, а доступ к ней временно ограничен исключительно в целях безопасности.

Существует риск обрушения отдельных участков и возникновения других факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью посетителей. Именно поэтому на территории установлены защитные ограждения, информационные щиты и предупреждающие знаки. Состояние пещеры требует проведения дополнительных комплексных исследований. После завершения экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта, его сохранении и возможности безопасного открытия для посетителей, - сообщили в городском акимате.

Жителей и гостей Актау попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать требования безопасности.

Напомним, местных жителей продолжает волновать судьба пещеры на Скальной тропе, доступ к которой уже закрыт третий год.