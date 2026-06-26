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26.06.2026, 10:54

Доступа не будет? Что ждет пещеру на Скальной тропе в Актау

Общество 0 2 887 Сергей Кораблев

Местных жителей продолжает волновать судьба пещеры на Скальной тропе, доступ к которой уже закрыт третий год, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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Над пещерой уже третий год возводится жилой комплекс. Проход на одну из достопримечательностей - пещеру на Скальной тропе, по-прежнему закрыт. 

Горожане интересуются, планируется ли открыть объект для посещения, а если нет - почему его не законсервируют или не засыплют.

В городском акимате сообщили, что текущее состояние пещеры требует проведения дополнительных исследований для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.

Сроки же проведения исследований, к сожалению, пока не определены.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
NikolayS28122000
NikolayS28122000
Что с ней будет ? Что с ней буде ? Провалится она скоро от стройки вот и всё ...
26.06.2026, 09:50
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