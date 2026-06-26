Доступа не будет? Что ждет пещеру на Скальной тропе в Актау

Местных жителей продолжает волновать судьба пещеры на Скальной тропе, доступ к которой уже закрыт третий год, сообщает Lada.kz.
Над пещерой уже третий год возводится жилой комплекс. Проход на одну из достопримечательностей - пещеру на Скальной тропе, по-прежнему закрыт.
Горожане интересуются, планируется ли открыть объект для посещения, а если нет - почему его не законсервируют или не засыплют.
В городском акимате сообщили, что текущее состояние пещеры требует проведения дополнительных исследований для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.
Сроки же проведения исследований, к сожалению, пока не определены.
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