Внутри уже готовый бизнес-объект: жители Актау обеспокоены стройкой в пещере на Скальной тропе

Жители Актау возмущены работами, проводимыми в пещере на Скальной тропе. По их мнению, под видом изыскательно-ремонтных работ там фактически ведется строительство коммерческого объекта, хотя власти ранее заявляли лишь о временном ограничении доступа к пещере для обеспечения безопасности, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz жители прислали фотографии, на которых у пещеры запечатлены строительные материалы, трубы и оконные конструкции.

Внутри уже находится готовый бизнес-объект, проведено освещение, возведен павильон из профиля, устанавливают окна. При этом акимат заявляет, что там проводятся изыскательно-ремонтные работы, а доступ ограничен исключительно в целях безопасности. Это вранье, - считают горожане.

Жители также отмечают, что на территории отсутствует паспорт объекта с информацией о заказчике и подрядной организации. Хотя при проведении любых строительных работ это требуется по закону.

Эта пещера была городской достопримечательностью и была открыта для всех. Затем территорию огородили, объяснив это опасностью. Прошло два года, и теперь внутри, по всей видимости, строится какой-то объект, но никакой информации о том, что именно там происходит, нет, — отмечают жители.

РедакцияLada.kz направила официальный запрос в акимат Актау с просьбой разъяснить, какие именно работы ведутся в пещере, предусмотрено ли внутри строительство какого-либо объекта и на каком основании оно осуществляется. Ответ будет опубликован после его получения.

Напомним, ранее в городской администрации заявляли, что никакого строительства коммерческого объекта в пещере не ведётся. В акимате отметили, что в пещере проводятся изыскательно-ремонтные работы, а доступ к ней временно ограничен исключительно в целях безопасности.