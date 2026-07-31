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31.07.2026, 10:00

«Отписки вместо ремонта»: родители школы в Актау добились встречи с акимом

Общество 0 3 537 Сергей Кораблев

После обращения родителей школы №10, вызвавшего широкий общественный резонанс, аким Актау Абилкаир Байпаков встретился с инициативной группой,сообщает Lada.kz.

Фото предоставила инициативная группа
Фото предоставила инициативная группа

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По словам инициативной группы родителей учащихся школы №10 в 11-м микрорайоне, вопрос капитального ремонта учебного заведения остается нерешенным уже несколько лет, несмотря на многочисленные обращения в различные государственные органы.

Инициативная группа предоставила коллективное заявление, официальные ответы ведомств, а также экспертное заключение РГП «Госэкспертиза».

Как говорят родители, проект капитального ремонта получил положительное заключение государственной экспертизы еще в 2025 году, а сам рабочий проект был подготовлен и оплачен за счет бюджетных средств. Капитальный ремонт же, с их слов, до настоящего времени так и не был начат.

Также родители заявляют, что на протяжении длительного времени получают лишь формальные ответы, а вопрос, по их мнению, перекладывается на администрацию школы, которая не принимает решений о финансировании капитального ремонта.

После публикации обращения в соцсетях аким Актау Абилкаир Байпаков встретился с инициативной группой родителей.

Во время открытого диалога были обсуждены все поднятые вопросы. Глава города сообщил, что ремонтные работы в школе уже начались. По его словам, комплекс мероприятий будет реализован поэтапно в соответствии с утвержденным планом.

Для модернизации школы из бюджета выделены средства. Планируется приобрести новую ученическую мебель, современное оборудование для учебных кабинетов и интерактивные доски.

По итогам встречи представители инициативной группы получили ответы на интересующие их вопросы и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию с городскими властями.

Родители намерены продолжать общественный контроль за ходом ремонта и рассчитывают, что обещанные работы будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

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