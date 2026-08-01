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01.08.2026, 13:34

Без маркировки и с нарушениями: в Мангистау изъяли почти 30 видов товаров

Общество 0 1 924 Ольга Максимова

За июнь 2026 года в ходе госконтроля в регионе выявили 28 наименований товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля подвели итоги мониторинга безопасности продукции за июнь 2026 года. Результаты лабораторных проверок показывают, что рынок региона все еще переполнен детскими товарами и продуктами питания, которые продаются с грубыми нарушениями законодательства. В ходе июньского рейда специалисты выявили 28 наименований товаров, не соответствующих техническим регламентам. В списке нарушителей оказались детские вещи, игрушки, продукты питания, бытовая химия и даже биологически активные добавки.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в сегменте товаров для детей. Школьные рубашки, футболки, платья, детские кроссовки и сандалии, завезенные из Китая, Вьетнама и Кыргызстана, провалили лабораторные испытания. Ткани не соответствуют нормам по воздухопроницаемости и гигроскопичности, то есть практически не пропускают воздух и плохо впитывают влагу. Кроме того, одежда и обувь были окрашены некачественной краской, которая смывается при первой же стирке и отходит при трении или контакте с потом. Вся эта продукция продавалась в одном из торговых домов Мунайлинского района.

Серьезные претензии возникли и к детским игрушкам. Популярные машинки, конструкторы, наборы для игр и куклы продавались без единого слова на государственном или русском языках. На упаковках отсутствовали даты изготовления, юридические адреса фабрик и знак ЕАС, который гарантирует безопасность продукции для детей.

Многочисленные вопросы у проверяющих возникли и к продовольственному отделу. По результатам химического анализа белорусской йодированной соли массовая доля йода и хлорида натрия не соответствовала заявленной норме.

Мясной фарш неизвестного происхождения и напитки из Объединенных Арабских Эмиратов реализовывались без указания состава, условий хранения, срока годности и данных об изготовителе. Японский кофе, биологически активные добавки и витамины продавались без перевода информации на государственном языке.

Аналогичные нарушения выявлены и среди парфюмерно-косметической продукции, где китайские и японские шампуни реализовывались без маркировки на государственном языке и без указания сроков годности.

В отношении всех предпринимателей и торговых точек, допустивших продажу некачественного товара, вынесены официальные постановления и предписания. Продукция, не соответствующая стандартам безопасности, изъята и отозвана с реализации.

Специалисты напоминают покупателям, что при покупке любых товаров, особенно для детей и продуктов питания, следует обязательно обращать внимание на наличие маркировки на казахском и русском языках. Отсутствие данных о производителе и дате изготовления - первый признак того, что товар ввезён нелегально и может представлять угрозу для здоровья.

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