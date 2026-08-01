Тяжёлые осложнения у ребёнка: в Актау пациента лечили молодые специалисты-стоматологи

В Мангистауском областном стоматологическом центре сообщили, что приём Нурадиля Амантая вели молодые специалисты и до этого случая жалоб на них не поступало, передаёт Lada.kz .

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Как рассказал директор ГКП «Областной стоматологический центр» Галымжан Коянбайулы, оба стоматолога, фамилии которых фигурируют в жалобе, пришли работать после института. Все дипломы и сертификаты у них имеются.

«До этого на их работу жалоб не поступало. Идет расследование, которое установит допущенные нарушения и степень ответственности каждого. Сейчас одна из стоматологов ушла на больничный, так как она беременна, и данная ситуация отразилась на ее состоянии. Вторая работает в смотровом кабинете», - рассказал Галымжан Коянбайулы.

С момента устройства молодых специалистов не прошло и года.

Напомним, ребенок оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба в областном стоматологическом центре. После проведенных процедур у него развилось тяжелое осложнение, приведшее к разрушению значительной части нижней челюсти. Врачи отделались выговором, мать пострадавшего требует привлечь их к уголовной ответственности.

По данному происшествию полиция начала досудебное расследование.