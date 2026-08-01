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01.08.2026, 12:28

Тяжёлые осложнения у ребёнка: в Актау пациента лечили молодые специалисты-стоматологи

Общество 0 2 757 Ольга Максимова

В Мангистауском областном стоматологическом центре сообщили, что приём Нурадиля Амантая вели молодые специалисты и до этого случая жалоб на них не поступало, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Как рассказал директор ГКП «Областной стоматологический центр» Галымжан Коянбайулы, оба стоматолога, фамилии которых фигурируют в жалобе, пришли работать после института. Все дипломы и сертификаты у них имеются.

«До этого на их работу жалоб не поступало. Идет расследование, которое установит допущенные нарушения и степень ответственности каждого. Сейчас одна из стоматологов ушла на больничный, так как она беременна, и данная ситуация отразилась на ее состоянии. Вторая работает в смотровом кабинете», - рассказал Галымжан Коянбайулы.

С момента устройства молодых специалистов не прошло и года.

Напомним, ребенок оказался в тяжелом состоянии после лечения зуба в областном стоматологическом центре. После проведенных процедур у него развилось тяжелое осложнение, приведшее к разрушению значительной части нижней челюсти. Врачи отделались выговором, мать пострадавшего требует привлечь их к уголовной ответственности.

По данному происшествию полиция начала досудебное расследование.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
Не калечьте здоровье и психику детей в этой жуткой стоматологии. Испортили зубы сыну, а заодно привили боязнь к зубным врачам. Сейчас любая клиника лечит малышей бесплатно по дотации государства.
02.08.2026, 05:16
Ingul
Ingul
За деньги сдают зачеты и получаются вот такие специалисты. Учатся они уже на людях.
01.08.2026, 10:17
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