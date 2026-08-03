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03.08.2026, 11:32

Жителям Актау объяснили, кого из водителей после 65 лет могут временно лишить прав

Общество 0 3 709 Сергей Кораблев

После появления информации о новых требованиях к водителям старше 65 лет многие местные жители начали переживать, что уже сейчас обязаны срочно проходить медицинское освидетельствование. Разъяснения предоставили в МВД РК, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

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В МВД РК сообщили, что обязательное медицинское освидетельствование для водителей старше 65 лет не является новой нормой. Оно действует еще с 2014 года.

При этом с 25 августа вступает в силу изменение, касающееся только порядка контроля. Если водитель своевременно не пройдет обязательный медосмотр, действие его водительского удостоверения может быть временно приостановлено автоматически. После прохождения освидетельствования права будут автоматически восстановлены.

В ведомстве также ответили на один из самых распространенных вопросов – нужно ли проходить медосмотр сразу после достижения 65-летнего возраста.

Спешить в данном случае не нужно. Первый обязательный медосмотр необходимо пройти к 67 годам. После этого медицинское заключение действует 2 года. Следующее освидетельствование потребуется в 69 лет, затем – в 71 год и далее каждые два года.

Пройти медосмотр можно в любой медицинской организации, имеющей право проводить такое освидетельствование. Это может быть как государственная поликлиника, так и частная клиника – независимо от места проживания водителя.

В МВД РК отдельно опровергли информацию о якобы вводимых штрафах.

Никакого отдельного штрафа за непрохождение медицинского освидетельствования законом не предусмотрено. Единственным последствием может стать временное приостановление действия водительских прав до прохождения медосмотра, - отметили в ведомстве.

Также специалисты объяснили, что делать, если водитель уже прошел медосмотр, но сведения еще не появились в государственной базе. В таком случае достаточно предъявить сотруднику полиции бумажную медицинскую справку. Полицейские самостоятельно передадут информацию для внесения данных в систему.

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